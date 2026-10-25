OCCUPAZIONE CUOCO-CAMPANELLA, SCUOLA RIPULITA

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Dopo giorni di occupazione, gli studenti di un istituto napoletano ripuliscono aule e spazi comuni in vista della ripresa delle lezioni.

Dopo giorni di occupazione, gli studenti dell’Istituto Vincenzo Cuoco-Campanella, in piazza Miracoli a Napoli, si sono messi al lavoro per ripulire e riordinare gli spazi scolastici. I ragazzi hanno spontaneamente sistemato aule, corridoi e ambienti comuni, con l’obiettivo di restituire la scuola in ordine e permettere la ripresa delle lezioni.

L’iniziativa accompagna la conclusione di diversi giorni di mobilitazione, durante i quali gli studenti hanno portato avanti le proprie rivendicazioni. Con questo gesto, gli studenti vogliono dimostrare che protestare è possibile senza rinunciare al rispetto e alla cura degli spazi condivisi.

«Il diritto di protestare può convivere con il rispetto per i beni pubblici e per la comunità scolastica», spiegano gli studenti, illustrando il senso dell’attività di pulizia.