Voto, sedici le liste ricusate

1 minuto per la lettura

NAPOLI – Sono nove le liste presentate per le prossime elezioni politiche che risultano essere state ricusate dall’Ufficio circoscrizionale Campania 1 della Corte di Appello di Napoli. Si tratta delle liste «PPA Partite IVA», «GILET Arancioni», “Forza Nuova», «Sud chiama Nord», «Animalisti», «Alternativa per l’Italia », «PCI», «Vita» e «Cappato». Secondo quanto rende noto lo stesso Ufficio, quattro liste hanno presentato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione (PCI, Forza nuova, Popolo partite IVA, Gilet Arancioni) la quale, finora ha confermato la ricusazione per la lista «Popolo Partite IVA». Per la circoscrizione Campania 2, invece, le liste ricusate sono sette. «Partito Pensiero», «Azione PPA» (collegi plurinominali 1 e 2), che ha presentato un ricorso però rigettato dalla Cassazione. Poi c’è il Partito Comunista Italiano (collegio plurinominale 2): anch’essa si è vista rigettare il ricorso presentato alla Suprema Corte. Si attente invece l’esito del ricorso contro la ricusazione presentato alla Cassazione dalla lista «Gilet Arancioni – Unione Cattolica Italiana » (collegi plurinominali 1 e 2)». Le ultime quattro ricusazioni dell’ufficio Circoscrizionale Campania 2 riguardano le liste «Forza Nuova» (collegi plurinominali 1 e 2), «De Luca Sindaco d’Italia – Sud chiama Nord» (collegi plurinominali 1 e 2), «Alternativa per l’Italia – Green Pass» (collegi plurinominali 1 e 2) e «Vita» (collegio plurinominale 1). Al momento queste ultime quattro liste non hanno presentato ricorso in Cassazione.