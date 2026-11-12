Allarme bomba anche a Napoli, evacuate alcune scuole

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Altro allarme bomba anche nelle scuole di Napoli e provincia, disposta l’evacuazione in alcuni istituti

Nuovo allarme bomba anche in alcune scuole di Napoli e della provincia. Il testo delle mail ricevute è sempre della stessa natura: minaccia la presenza di ordigni. E anche la firma non cambia: Mikhail Andropov. Evacuate alcune scuole e avviati i controlli delle forze dell’ordine. In diverse scuole i genitori degli alunni hanno ricevuto una comunicazione via chat per prelevare i loro figli.

La circolare

Intanto è arrivata una circolare alle scuole dove si legge: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Ministri interessati, ha indicato, con riferimento al fenomeno delle email massive di segnalazioni di allarme che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio».