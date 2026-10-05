Napoli, scuole chiuse e attività sportive vietate in quartiere Pianura dopo incendio

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A Napoli scuole chiuse e sport vietati nel quartiere Pianura dopo l’incendio all’isola ecologica: raccomandata massima cautela ai residenti.

NAPOLI — Provvedimenti drastici e immediati per tututlare la salute pubblica nella periferia occidentale della città. Le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse oggi nel quartiere di Pianura, a Napoli. La decisione è stata formalizzata attraverso «una ordinanza urgente adottata dal Comune, su proposta della Asl Napoli 1 Centro in conseguenza del vasto incendio che ieri ha interessato l’isola ecologica di via Nelson Mandela». Il rogo, domato faticosamente dai vigili del fuoco, ha sprigionato una densa nube tossica e odori di combustione che hanno reso necessarie rigide cautele per la popolazione residente nelle aree limitrofe. La sospensione delle lezioni rimarrà in vigore fino alla completa cessazione dell’emergenza e all’arrivo degli esiti favorevoli dei rilievi ambientali condotti dall’Arpac.

INCENDIO, MISURE CAUTELARI A PIANURA E STOP ALLO SPORT NEL QUARTIERE DI NAPOLI

Oltre allo stop alle lezioni, l’amministrazione comunale ha disposto ulteriori divieti stringenti per limitare l’esposizione dei cittadini ai residui della combustione: «Stabilita anche la sospensione di tutte le attività sportive all’aperto nel quartiere Pianura fino al rientro dei parametri di sicurezza e lo stop immediato delle attività dell’isola ecologica di via Nelson Mandela fino al ripristino delle condizioni di sicurezza».

Per fronteggiare i rischi legati alla dispersione dei fumi nocivi nell’atmosfera, le autorità sanitarie e comunali hanno diramato precise indicazioni comportamentali rivolte a tutti gli abitanti della zona: «L’Asl e il Comune raccomandano alla popolazione interessata di attenersi scrupolosamente a una serie di norme comportamentali come di evitare di stazionare all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) ed evitare di osservare la nube di fumo».