Vasto incendio a Napoli, le indicazioni precauzionali dal Comune

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Un vasto incendio si è sviluppato nella periferia est di Napoli, dal Comune arrivano le indicazioni precauzionali: “chiudere porte e finestre ed evitare spazi all’aperto”

NAPOLI – Un vasto incendio divampato questa mattina (16 ottobre 2026) in via Brin, nella periferia est di Napoli, ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura. Dal Comune diramate le indicazioni precauzionali per la tutela della cittadinanza nell’area interessata.

L’incendio divampato stamattina in via Brin, nella periferia est di Napoli, che vede impegnati i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento, ha determinato l’attivazione di un Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) nella Prefettura di Napoli. Lo rende noto il Comune di Napoli. In via precauzionale e in attesa di ulteriori informazioni e sviluppi, – informa una nota – si emanano una serie di indicazioni rivolte ai residenti e a chi lavora nell’area interessata.

LE LINEE GUIDA

Si invita ad evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) fino al termine dell’emergenza; evitare di osservare la nube anche da lontano, poiché i venti potrebbero causare l’inalazione di sostanze irritanti per l’apparato respiratorio; chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altra apertura verso l’esterno; spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o sistemi di ricircolo dell’aria; evitare di stendere indumenti e biancheria all’aria aperta.

Occorre, inoltre, lavare con estrema cura e abbondante acqua frutta, ortaggi e verdura prima del consumo. In presenza di fumo diretto: coprire immediatamente naso e bocca con un panno umido; cercare subito riparo al chiuso ed evitare di fare respiri profondi. Coloro che dovessero avvertire sintomi quali bruciore o difficoltà respiratorie sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico curante o a rivolgersi al pronto soccorso più vicino. Si raccomanda a tutti i datori di lavoro con sedi operative nella zona interessata di adottare ogni misura precauzionale idonea a tutelare la salute del personale, in attesa dei successivi aggiornamenti e rilievi forniti dall’Arpac.