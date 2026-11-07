Capri, doppia tromba d’aria davanti ai Faraglioni: lo spettacolo della natura disegna un arco sul mare

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Due colonne d’aria si sono formate davanti ai Faraglioni di Capri, creando una suggestiva cornice naturale intorno ai celebri scogli. La Campania era interessata da un’allerta meteo gialla per temporali e rischio frane. Nessun danno segnalato.

CAPRI (NAPOLI) – Uno spettacolo tanto suggestivo quanto impressionante ha sorpreso questa mattina (7 novembre) chi si trovava a Capri. Due trombe d’aria si sono formate contemporaneamente davanti ai celebri Faraglioni, dando vita a uno scenario insolito e di grande impatto visivo: le due colonne d’aria, sviluppatesi sulla superficie del mare, sembravano quasi abbracciare gli iconici scogli, disegnando un arco naturale intorno al simbolo dell’isola azzurra. Un fenomeno che ha immediatamente catturato l’attenzione. L’episodio si inserisce in un quadro di instabilità meteorologica che interessa gran parte della Campania. Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale aveva infatti emanato un’allerta meteo di livello giallo, valida dalle 13 di venerdì 6 novembre fino alle 10 di sabato 7 novembre, su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Tra le raccomandazioni rivolte alle autorità competenti, l’attuazione delle misure previste dai rispettivi piani comunali di emergenza, sia strutturali sia non strutturali, per prevenire e contrastare gli effetti del maltempo. Richiesta anche l’attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC), con il compito di coordinare le attività di monitoraggio, gli interventi e l’assistenza alla popolazione. Non sono stati segnalati danni riconducibili alle trombe d’aria né alle precipitazioni.