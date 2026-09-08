Circumvesuviana, interrotta tratta: forti disagi per gli utenti

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NAPOLI – Sono pesanti le ripercussioni legate all’interruzione di un’ampia tratta della Circumvesuviana a causa della mancanza di tensione elettrica alla linea aerea. Un disguido che ha portato a sospendere la circolazione tra le stazioni di San Giovanni e Torre del Greco.

In centinaia sono gli utenti in attesa dell’arrivo dei bus sostitutivi. Sono stati istituiti da Eav per garantire i collegamenti tra le città della provincia interessate e Napoli.

A Torre del Greco sono numerosi i passeggeri sui marciapiedi di via Marconi, non distante dalla stazione centrale. Zona dove è dovuta intervenire anche la polizia municipale per limitare i disagi alla viabilità ordinaria derivanti dalla massiccia presenza di pendolari.

Intanto l’Ente Autonomo Volturno ha diramato un comunicato nel quale spiega come la “circolazione della Circumvesuviana interrotta nella tratta tra San Giovanni e Torre del Greco” è dovuta ad “un infortunio che ha interessato un collega di Eav, in quel momento in servizio a San Giorgio a Cremano”.

L’azienda assicura che “la circolazione dei treni verrà riattivata nel più breve tempo possibile”.