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L’indagine di Altroconsumo confronta il costo del grano e del pane negli ultimi tre anni e Napoli resta tra le città più economiche pur salendo del 5% circa

Napoli resta una città dove il pane costa meno ma aumenta comunque di oltre il 5%. Lo segnala uno studio di Altroconsumo che confronta i prezzi attuali con quelli della precedente indagine del 2023. Il pane costa più di tre anni fa in cinque città su nove. Aumenti maggiori segnalati a Palermo ((+10,5%) e Bari (+7,7%). ribassi a Firenze (−24,3%) e Roma (−16%). Padova più cara del 66% rispetto a Firenze (3,11 euro/kg).

PANETTERIA O GRANDE DISTRIBUZIONE?

Ma quale è la spesa media per un chilo di pane di grano tenero al supermercato in tutta Italia? 3,61 euro al chilo, contro i 4,70 euro delle panetterie. E così se si decide di acquistare il pane in panetteria in media si spende circa il 28% in più rispetto al supermercato. Torino mostra un dislivello importante: il pane in panetteria costa il 74% in più rispetto alla grande distribuzione. A Bologna, Padova e Palermo si spende, invece, il 50% in più. Ma c’è una città dove la classifica è ribaltata completamente. A Bari le panetterie sono mediamente più economiche dei supermercati.