Sanzioni per visite prenotate e mai effettuate: Fnl diffida all’Asl e all’Agenzia delle Entrate di Napoli

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Sanzioni da 30 euro per visite prenotate e mai effettuate, anche nel 2016: Fnl contesta diffida l’Asl Napoli 1 Centro e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

NAPOLI – Trenta euro per ogni appuntamento sanitario prenotato e non disdetto. È quanto stanno chiedendo l’Asl Napoli 1 Centro e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad anziani e pazienti che, nel corso degli anni, non si sono presentati a visite specialistiche o esami diagnostici senza aver comunicato formalmente la rinuncia alla prestazione.

Le richieste di pagamento, che stanno raggiungendo in questi giorni migliaia di cittadini, riguardano anche prenotazioni risalenti al 2016. Una situazione contestata dal segretario della Federazione nazionale lavoratori Italia (Fnl), Giuseppe Alviti, che insieme all’avvocato Angelo Pisani ha predisposto un’istanza di annullamento in autotutela e una diffida nei confronti dell’Asl Napoli 1 Centro e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Gli atti sono stati trasmessi per conoscenza anche alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Regione Campania.

LA CONTESTAZIONE DI ALVITI AL RECUPERO DEL CREDITO

Secondo quanto ricostruito da Alviti «la richiesta di recupero dei ticket arriva a seguito della legge 107 del 2024 per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni nel Servizio sanitario nazionale. L’ordine di scuderia sarebbe arrivato a tutte le Asl della Campania e sarebbe rivolto a recuperare i crediti pregressi esigibili».

Alviti spiega che «Il motivo all’origine del provvedimento è semplice ed è quello alla base della riorganizzazione dei Cup, i Centri unici prenotazione: se non ci si presenta ad una visita prenotata, si toglie ad altri, che magari avevano la necessità, la possibilità di effettuarla».

Contesta tuttavia l’applicazione delle sanzioni, sostenendo che «In linea generale la regola è che la legge non è retroattiva perciò l’intimidazione giunta al mio indirizzo e a quello di altre decina di migliaia di persone di pagare 30 euro o più per una probabile visita medica non disdetta nel 2016, è completamente priva di senso e validità giuridica».