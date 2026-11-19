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Firmati due accordi d’intesa tra Regione Campania e Agenzia del Demanio per recuperare e destinare immobili pubblici a università, campus, laboratori e residenze studentesche.

NAPOLI – «Gli immobili pubblici individuati potranno essere riqualificati e destinati a sedi universitarie, campus, laboratori, residenze e servizi per gli studenti, contribuendo ad ampliare l’offerta formativa e creare nuove opportunità». È quanto si legge su un comunicato della Regione Campania in cui viene presentato il programma di recupero di immobili pubblici con lo scopo di «favorire investimenti per lo sviluppo dei territori».

Negli scorsi giorni, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, hanno firmato insieme a Napoli due protocolli d’intesa che serviranno a mettere a disposizione delle università alcuni spazi immobiliari pubblici. L’obiettivo dell’iniziativa, dichiara la Direttrice dal Verme, è: «recuperare il patrimonio come memoria e identità e restituirlo ai territori per uno sviluppo culturale che guarda al futuro».

Il progetto riguarda principalmente le province di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e Caserta. Il secondo accordo firmato da dal Verme e Fico riguarda proprio quest’ultima. Per quanto riguarda la provincia di Caserta, infatti, saranno coinvolte anche una serie di istituzioni scientifiche e letterarie sul territorio.

«Il patrimonio immobiliare pubblico rappresenta un’importante risorsa di sviluppo e dobbiamo essere in grado di valorizzarla pienamente. Con queste intese vogliamo mettere a disposizione del sistema universitario e della ricerca nuovi spazi e opportunità, favorendo la collaborazione tra istituzioni, atenei e organismi di ricerca. Si tratta di una strategia che guarda al futuro e punta a rafforzare il legame tra conoscenza, innovazione e sviluppo economico e sociale. Vogliamo che queste risorse diventino occasioni di crescita per la Campania, a partire dai giovani e dalle comunità locali», ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.