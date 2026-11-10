Raffaele De Rosa lascia Forza Italia: «Guardo a Cateno De Luca»

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Il senatore campano Raffaele De Rosa annuncia il suo addio a Forza Italia, lascia il partito che fu di Berlusconi per “guardare” a Sud chiama Nord di Cateno De Luca

NAPOLI – Il senatore Raffaele De Rosa lascia Forza Italia. «Guardo a Sud Chiama Nord di Cateno De Luca», dice il parlamentare. «È una scelta maturata con serenità, responsabilità e piena consapevolezza – scrive in una nota – Ringrazio Forza Italia per il percorso condiviso e per le esperienze politiche e umane vissute. Ritengo, tuttavia, che siano venute meno le condizioni politiche per proseguire la mia esperienza all’interno del partito».

De Rosa ha inoltre precisato che «resta immutato il mio impegno al servizio delle istituzioni, dei cittadini e dei territori, nel rispetto dei valori liberali, moderati ed europeisti che hanno sempre ispirato la mia azione politica. La politica deve continuare a essere luogo di confronto, partecipazione e costruzione, nel quale le idee e il merito prevalgano sulle logiche di appartenenza. Proseguirò il mio mandato parlamentare con la stessa determinazione e con un unico obiettivo: rappresentare gli interessi dei cittadini e contribuire al futuro del Paese».

«Non nascondo – prosegue De Rosa – che sto guardando con interesse al progetto di Cateno De Luca, esempio oggi di una buona amministrazione. Vedrò di incontrarlo nei prossimi giorni per un confronto di approfondimento sulle interessanti idee che già ha espresso all’assemblea nazionale di sud chiama nord e sindaci d’Italia».