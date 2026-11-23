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Le elezioni amministrative a Napoli si avvicinano e Fratelli d’Italia ha apprezzato le parole di Mara Carfagna su una sua possibile candidatura a sindaco

Fratelli d’Italia a Napoli guarda con grande interesse alla dichiarazioni rilasciate da Mara Carfagna in merito a una sua possibile candidatura a sindaco nelle prossime amministrative. Una nota del Coordinamento cittadino di FdI lo conferma: «Le parole di Mara Carfagna rappresentano un segnale importante di responsabilità e di attaccamento al territorio. Come chiedevamo da tempo, per governare e rilanciare Napoli serve un politico vero, con visione ed esperienza, non soluzioni improvvisate. Parliamo di una figura di assoluto rilievo del centrodestra, una dirigente che nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato grande competenza, capacità amministrativa e professionalità, ricoprendo con autorevolezza incarichi di primo piano sia in Parlamento che al Governo».

Napoli, in vista delle prossime amministrative, «ha bisogno di una guida politica solida, autorevole e capace di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini, superando le criticità degli ultimi anni». E il profilo di Mara Carfagna, – continua la nota di FdI – «unito al lavoro e al radicamento dei tanti esponenti validi della nostra coalizione, può certamente rappresentare la carta vincente per costruire una proposta credibile, competitiva e finalmente capace di portare il centrodestra alla guida di Palazzo San Giacomo».