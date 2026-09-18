Campania, Manfredi incontra Manna comandante regionale Guardia di Finanza

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Trasparenza, legalità economica e prevenzione in Campania: sinergia tra istituzioni locali e forze dell’ordine; l’incontro tra il presidente del Consiglio Regionale Manfredi e il generale Manna

Rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine per garantire massima trasparenza, legalità economica e prevenzione. È questo il tema al centro del primo incontro ufficiale tra il presidente del Consiglio della Regione Campania, Massimiliano Manfredi, e il nuovo Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il generale Roberto Manna, insediatosi a luglio. Un colloquio conoscitivo e programmatico svoltosi presso la sede del Consiglio regionale per consolidare una collaborazione strategica al servizio del territorio.

Un incontro istituzionale tra il presidente del Consiglio della Regione Campania Massimiliano Manfredi e il nuovo Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale Roberto Manna, insediatosi lo scorso luglio si è tenuto questa mattina presso la sede del Consiglio regionale della Campania. Prima della nomina in Campania, Manna ha ricoperto il ruolo di comandante regionale della Guardia di Finanza in Sicilia, incarico assunto nel luglio 2024. La visita, svoltasi in un clima di proficua sintonia istituzionale, si è conclusa con il tradizionale scambio di saluti e con l’omaggio da parte del presidente Manfredi del gagliardetto ufficiale della Regione Campania. Al centro dell’incontro, la volontà comune di consolidare e rilanciare l’intesa tra il principale organo legislativo campano e le Fiamme Gialle nei settori del controllo, della prevenzione e del contrasto alle illegalità.

CONTINUITÀ NELLA COLLABORAZIONE

“Vogliamo continuare l’ottimo lavoro di collaborazione già svolto in questi primi nove mesi di mandato con la Guardia di Finanza – ha dichiarato Manfredi – Per la natura del Consiglio Regionale, dove passano atti e leggi fondamentali, questo rapporto è fisiologico e strategico. L’obiettivo prioritario è alzare sempre di più l’asticella su legalità, trasparenza e prevenzione per prevenire criticità future. Fin dal nostro insediamento ci siamo posti il traguardo di restituire piena centralità al Consiglio nella vita pubblica e di farne una casa trasparente. Un percorso in cui il confronto e lo scambio costante con la Guardia di Finanza e con le altre forze dell’ordine risultano essenziali, sempre nel pieno rispetto dell’autonomia dei rispettivi ruoli e nell’interesse esclusivo dei cittadini campani.

Alle parole di Manfredi hanno fatto eco quelle del generale Manna “sono qui per rinnovare, consolidare e rafforzare i rapporti di collaborazione istituzionale, oggi più che mai necessari per far progredire in maniera sinergica il tessuto sociale ed economico di questa regione. Come forze di polizia puntiamo con decisione sulla legalità economica e finanziaria, presupposto indispensabile per qualsiasi attività di sviluppo. È un messaggio da affermare in ogni contesto, a partire dalle scuole, garantendo la massima cooperazione con l’Autorità Giudiziaria e con tutte le istituzioni del territorio”.