Campi Flegrei, dalla Regione Campania 1 milione per i nuclei familiari sgomberati

4 minuti per la lettura

Emergenza Campi Flegrei, la Regione Campania guidata da Roberto Fico destina 1 milione di euro per i nuclei familiari sgomberati dopo il terremoto del 31 luglio

NAPOLI – Con decreto della Direzione generale della Protezione Civile, a seguito di delibera di giunta, la Regione Campania destina 1 milione di euro (800 mila euro per il CAS e 200 mila per la sistemazione alberghiera), per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma del 31 luglio 2026. «Grazie a questo provvedimento – si legge in una nota – tutte le domande di contributo di autonoma sistemazione presentate dai cittadini possono essere, da subito, saldate dal Comune di Pozzuoli».

«Proseguono intanto – aggiunge la nota – le attività di valutazione dei danni agli edifici da parte della Protezione Civile nazionale, con l’obiettivo di consentire, già da questa settimana, i primi rientri per una parte degli oltre 3mila cittadini coinvolti. Nella giornata di ieri la Regione Campania – con la partecipazione del presidente Roberto Fico e dell’assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta – ha preso parte alle due riunioni che si sono tenute presso il COC – Centro Operativo Comunale di Pozzuoli».

Il primo, con i sindaci dell’area flegrea, per analizzare le modifiche al decreto-legge Campi Flegrei, da proporre congiuntamente. Il secondo, che ha visto la presenza dei comitati civici, con l’obiettivo di arricchire il documento con l’approfondimento dei comitati di cittadini. Sono state affrontate le questioni prioritarie per la fase attuale dell’emergenza: il reperimento degli alloggi, il contrasto al caro affitti e la semplificazione delle procedure di accesso alle misure assistenziali.

L’IMPEGNO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’EMERGENZA DEI CAMPI FLEGREI

Grazie alla collaborazione e al contributo dei comitati civici dei cittadini di Pozzuoli e Napoli, la Regione ha recepito le istanze che provengono dal territorio e si è impegnata a presentare emendamenti al decreto Campi Flegrei per agevolare il rientro degli sfollati e sostenere gli operatori economici particolarmente colpiti dall’emergenza bradisismica.

«Con la liquidazione del milione di euro, al Comune di Pozzuoli, di cui 800 mila euro per il contributo di autonoma sistemazione, la Regione Campania dà seguito concreto a un impegno che portiamo avanti ogni giorno sul territorio, non solo con le risorse ma con la presenza costante accanto ai cittadini di Pozzuoli e di tutta l’area flegrea. Questo stanziamento si inserisce in un percorso più ampio di azioni pratiche: dal presidio dei soccorsi tra lungomare e porto, allo sportello psicologico attivo a Monterusciello, fino ai lavori per l’Hub di via Artiaco».

«Come Regione stiamo inoltre lavorando per migliorare il decreto Campi Flegrei, con emendamenti che nascono dal confronto diretto con i comitati dei cittadini e che puntano a rispondere ai problemi reali: il caro affitti, la burocrazia per accedere alle misure di sostegno, le difficoltà degli operatori economici del territorio. Il nostro obiettivo resta uno solo: che ogni risorsa stanziata e ogni norma modificata si traducano in risposte concrete e tempestive per chi vive ancora oggi le conseguenze dirette del sisma», ha dichiarato l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta.

L’AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

«Grazie ai volontari e alle volontarie della Protezione Civile – si legge ancora nella nota – il sistema dei soccorsi resta attivo lungo tutta l’area interessata: dal lungomare di via Napoli, passando per il porto, fino al Palatrincone di Monterusciello. Proseguono anche i lavori per la realizzazione dell’hub in via Artiaco a Pozzuoli. Nella struttura di Monterusciello è attivo lo sportello psicologico per l’emergenza, un’ulteriore iniziativa della Regione Campania a sostegno dell’ascolto e dell’assistenza ai cittadini: il servizio è disponibile tutti i martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20».

A pochi passi dal palazzetto, la Protezione Civile ha inoltre allestito una “tenda della solidarietà”, dove cittadini, volontari e associazioni possono portare beni di prima necessità per le persone che, in questo momento, trascorrono le proprie giornate all’interno del centro di accoglienza.

ROBERTO FICO: «NON LASCEREMO SOLA LA POPOLAZIONE»

«Non lasceremo sola la popolazione di Pozzuoli e dei Campi Flegrei: stiamo lavorando su tutti i fronti per individuare le soluzioni nel più breve tempo possibile. La priorità resta far rientrare in sicurezza le famiglie sfollate nelle proprie abitazioni, agevolando i lavori di ripristino. Parallelamente continuiamo a lavorare per sostenere gli operatori economici del territorio, colpiti duramente da questi mesi difficili. Come Regione, insieme ai comuni, stiamo contribuendo a definire gli emendamenti al decreto del Governo, agendo nell’ambito della cabina di regia coordinata dalla Prefettura di Napoli, per rendere più semplici ed efficaci le procedure a beneficio dei cittadini. Su questi temi faremo il punto anche nel Consiglio regionale monotematico convocato per il 27 agosto», ha concluso il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.