Napoli apre la stagione balneare 2026: mare “eccellente” su gran parte del litorale e divieti

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Napoli apre la stagione balneare 2026: mare “eccellente” su gran parte del litorale, ma restano divieti e zone off-limits. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che disciplina l’utilizzo delle coste cittadine, fissando il periodo dal 1° maggio al 30 settembre e definendo tratti balneabili, classificazioni di qualità e aree interdette.

NAPOLI – Semaforo verde per l’estate 2026 sul litorale partenopeo. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che disciplina la nuova stagione balneare, fissandone ufficialmente l’apertura dal 1° maggio al 30 settembre. Un provvedimento atteso che fotografa, ancora una volta, una città sospesa tra eccellenze ambientali e criticità strutturali. I dati, basati sui monitoraggi dell’ARPAC e recepiti dalla Regione Campania, restituiscono un quadro nel complesso positivo: gran parte delle acque di Napoli è balneabile, con diversi tratti che raggiungono il massimo livello qualitativo.

Napoli apre la stagione balneare 2026: mare “eccellente” su gran parte del litorale

Tra le aree classificate come “Eccellenti” spiccano Nisida, Trentaremi, Marechiaro, Punta Nera, Capo Posillipo, Posillipo e il Lungomare Caracciolo. Una cintura costiera che conferma il valore paesaggistico e ambientale del golfo, sempre più centrale anche nella promozione turistica della città.

Le classificazioni intermedie

Restano tuttavia differenze qualitative: Donn’Anna e Piazza Nazario Sauro ottengono una valutazione “Buona”, mentre Via Partenope si ferma a “Sufficiente”. Un segnale che invita a non abbassare la guardia sul fronte della tutela ambientale e delle infrastrutture fognarie.

I divieti permanenti

Più netto il capitolo dei divieti. Per ragioni di sicurezza, tutela ambientale e presenza di infrastrutture portuali o militari, la balneazione resta vietata in diversi tratti:

l’area del Porto (circa 4,5 km di costa);

il litorale di Bagnoli e Porto-Bagnoli Colmata;

San Giovanni a Teduccio;

il tratto Porto-Mergellina;

la zona militare di Nisida.

Nell’Area Marina Protetta della Gaiola, inoltre, la balneazione è interdetta nella zona di riserva integrale. Una scelta che punta a favorire il ripopolamento biologico e la conservazione di un ecosistema tra i più delicati e preziosi del Mediterraneo urbano.

Controlli e sicurezza per tutta l’estate

Il Comune annuncia controlli costanti per tutta la stagione. Il Servizio Tutela del Mare del Comune installerà nuova segnaletica informativa lungo gli accessi alle spiagge, con indicazioni chiare su divieti e motivazioni. Il monitoraggio dell’ARPAC proseguirà per tutta l’estate. In caso di criticità improvvise sulla qualità delle acque, il Comune potrà intervenire con provvedimenti temporanei a tutela della salute pubblica.Napoli si prepara così all’estate con un quadro in chiaroscuro ma sostanzialmente positivo: mare di qualità diffusa, aree di pregio confermate e un sistema di controllo ambientale che resta centrale nella gestione della costa urbana.