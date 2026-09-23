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A 41 anni dall’agguato, una sagoma con il volto sorridente del giornalista accoglie chi percorre le Rampe Siani. È la prima tappa di un progetto del Comune di Napoli firmato dall’artista Mauro Palombo. Il fratello Paolo: «La sua memoria non è solo celebrazione, darà frutti».

NAPOLI – Quarantuno anni dopo, il volto di Giancarlo Siani torna nel luogo in cui la camorra gli tolse la vita. Non è una fotografia su una lapide, né un semplice ricordo affidato alla pietra: è un volto sorridente, trasformato in opera d’arte, che da oggi accoglie chi percorre le Rampe a lui dedicate. È la prima sagoma di un progetto promosso dal Comune di Napoli e realizzato dall’artista Mauro Palombo, destinato a svilupparsi lungo l’intera scalinata. Un percorso nella memoria attraverso immagini e date, per raccontare la vita e il sacrificio del giovane cronista del Mattino, assassinato il 23 settembre 1985.

A Napoli il volto di Giancarlo Siani sulle Rampe dove fu ucciso: la memoria diventa arte

Sulla prima sagoma sono incise alcune date simboliche: la nascita di Giancarlo, la sua morte e il 40° anniversario dell’uccisione. Tasselli di una storia che, a distanza di decenni, continua a parlare soprattutto alle nuove generazioni. Alla cerimonia è stata deposta una corona alla presenza delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della Fondazione Polis, di Libera e di numerosi ragazzi.

«Oggi contiamo 110 luoghi in cui si ricorda Giancarlo in Italia e questo è uno di quelli», ha sottolineato il fratello Paolo Siani. «Forse è stato fatto con qualche anno di ritardo, 19 anni dopo, forse andava fatto prima. La mia richiesta è che si continui a seminare Giancarlo in tutti i luoghi dove c’è cultura, dove ci sono ragazzi, perché è un esempio che si percepisce vivo». Non una memoria da custodire soltanto nelle ricorrenze, dunque, ma un’eredità da trasmettere. «La sua memoria non è solo celebrazione- ha aggiunto Paolo Siani- dura negli anni e darà frutti certamente».

Il giornalista che non si fermò davanti alla camorra

Su quelle rampe, il 23 settembre 1985, Giancarlo Siani fu raggiunto dai sicari della camorra mentre era a bordo della sua Citroën Méhari. Aveva 26 anni. Giornalista, cronista attento alle dinamiche criminali di Napoli e del territorio, aveva scelto di continuare a fare il proprio lavoro nonostante la consapevolezza dei rischi. È proprio questo il valore che le istituzioni hanno voluto ribadire durante la cerimonia. «Giancarlo è memoria etica e sociale», ha dichiarato l’assessore comunale alla Sicurezza Antonio De Iesu. «In quegli anni la criminalità era pervasiva e lui, giovane giornalista, in nome della sua professionalità da solo girava e faceva giornalismo d’inchiesta. Era consapevole dei rischi e nonostante tutto è andato avanti. Questo è un messaggio per i giovani». Un messaggio che oggi prende forma lungo una scalinata, nel cuore di Napoli, proprio nel punto in cui la violenza aveva tentato di cancellare quella voce.

«La verità» come eredità

Alla cerimonia era presente anche il prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha definito la morte di Siani «un dolore inestinguibile» e ha ricordato il percorso compiuto negli anni nel nome del giornalista. «Siani è stata la verità», ha affermato il prefetto, richiamando le istituzioni alla responsabilità di mantenere vivo quell’impegno. «Bisogna sempre impegnarsi affinché il suo sangue possa irrorare la comunità e le istituzioni sono chiamate ad essere sempre faro dell’impegno di Siani».

La nuova opera non cancella ciò che accadde su quelle rampe. Al contrario, lo rende visibile. Il volto di Giancarlo, con quel sorriso fermato nell’immagine, accompagna ora il passaggio quotidiano di cittadini, studenti e visitatori. E mentre la scalinata si prepara ad accogliere le altre sagome del progetto, quelle date ricordano che la storia di Siani non appartiene soltanto al passato. È memoria che continua a camminare.