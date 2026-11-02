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A febbraio 2027, la statua della compatrona della città di Giugliano, la Madonna della Pace, sarà portata in Vaticano per la terza incoronazione. L’annuncio del rettore don Luigi Pugliese. Dopo trent’anni di attesa, completati anche i lavori di rifacimento del tetto del Santuario dell’Annunziata.

GIUGLIANO (NAPOLI) – La statua della Madonna della Pace, compatrona di Giugliano, sarà portata in Vaticano il prossimo febbraio per la terza incoronazione. Ad annunciarlo è stato il rettore del Santuario dell’Annunziata, don Luigi Pugliese. La cerimonia si svolgerà alla presenza di Papa Leone e rappresenta un nuovo passaggio nella storia della devozione mariana della città. La prima incoronazione risale al 1749, quando furono i fedeli a donare la corona alla statua. Un rito che si è ripetuto nel corso dei secoli e che tornerà a svolgersi in una cornice particolarmente significativa, quella vaticana.

L’annuncio arriva, inoltre, in un momento importante per il Santuario dell’Annunziata. Dopo trent’anni di attesa, sono stati ultimati i lavori di rifacimento del tetto della chiesa, restituendo maggiore sicurezza e nuove prospettive a uno degli edifici religiosi più antichi e significativi di Giugliano. Non è l’unica novità. Presto potrebbe tornare visibile anche il cassettonato della chiesa, rimasto per decenni ingabbiato e sottratto alla vista dei fedeli. Un ulteriore intervento di recupero per un edificio storico la cui proprietà fa capo all’Asl, in quanto appartenuto, insieme alla vicina sede del vecchio ospedale, a un ente assistenziale successivamente disciolto.

Giugliano, la Madonna della Pace sarà incoronata in Vaticano da Papa Leone

«Un momento straordinario, di quelli destinati ad attraversare il tempo e a rimanere per sempre nella nostra storia», si legge in un post pubblicato sui social. Mercoledì scorso, Papa Leone ha benedetto anche la prima pietra destinata alla costruzione della nuova parrocchia del Sacro Cuore. Alla cerimonia erano presenti il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, e il parroco don Vincenzo Marfisa. La nuova chiesa sorgerà in un quartiere che negli ultimi anni ha conosciuto una forte espansione urbanistica e risponderà alle esigenze di una popolazione in crescita. Un progetto fortemente voluto da don Franco Russo, il sacerdote scomparso che aveva sostenuto la necessità di realizzare un nuovo luogo di culto e aggregazione per la zona.