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Napoli, 418 nuovi posti letto per gli universitari: oltre 32 milioni di euro di investimenti per due strutture pubbliche destinate agli studenti fuori sede. Spazi moderni, servizi e nuove opportunità di lavoro. I primi ingressi previsti a metà novembre.

NAPOLI – La città partenopea amplia l’offerta di alloggi pubblici per gli universitari e prova a dare una risposta concreta all’emergenza abitativa che da anni pesa sugli studenti fuori sede. Sono state inaugurate a Pietrarsa e Bagnoli due nuove residenze universitarie, per un totale di 418 posti letto, gestite dall’Adisurc, l’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania. Un intervento che punta non soltanto a sostenere il diritto allo studio, ma anche a riqualificare il territorio attraverso il recupero di immobili precedentemente destinati ad altre funzioni. L’investimento complessivo, diretto e indiretto, supera i 32 milioni di euro. A questo si aggiunge la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori della gestione delle strutture e della ristorazione. I primi studenti potranno entrare nelle residenze a partire da metà novembre.

Napoli, 418 nuovi posti letto per gli universitari: inaugurate le residenze di Pietrarsa e Bagnoli

All’inaugurazione era presente il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha sottolineato il valore pubblico dell’iniziativa e la necessità di proseguire lungo questa strada. «Queste residenze sono una risposta importante perché si garantisce il diritto allo studio in strutture che sono al 100% pubbliche. È solo il primo passo, perché a breve ne inaugureremo molte altre. Investire nell’università e nei servizi agli studenti è il modo più concreto per investire sul domani della nostra società», ha dichiarato.

L’obiettivo è ampliare progressivamente la disponibilità di alloggi a prezzi sostenibili, contrastando le difficoltà che spesso costringono gli studenti a rinunciare a un percorso universitario lontano da casa o a sostenere affitti particolarmente elevati.

Come funzionano gli alloggi: requisiti e costi

L’accesso alle residenze è riservato agli studenti fuori sede che partecipano al bando per il diritto allo studio e risultano assegnatari di un posto alloggio in base alle graduatorie, definite tenendo conto dei requisiti di merito e reddito. Non è previsto il pagamento diretto di un canone mensile: il costo dell’alloggio viene coperto attraverso una trattenuta di 274 euro al mese per dieci mesi sulla borsa di studio. Di conseguenza, chi ottiene il posto letto riceve la borsa al netto di questa quota, mentre gli studenti che non usufruiscono dell’alloggio percepiscono l’importo integrale. Un meccanismo che collega il sostegno abitativo alle risorse del diritto allo studio, destinando i posti disponibili agli studenti individuati attraverso le graduatorie.

Non solo posti letto: servizi e spazi per la socialità

Le nuove residenze sono concepite come luoghi di vita universitaria, non semplici strutture per il pernottamento. Al loro interno sono previsti auditorium, punti ristoro, spazi polifunzionali, ambienti per l’attività fisica, sale lettura, aree coworking, una piccola sala cinema, lavanderia e terrazze attrezzate per favorire la socializzazione.

Un’offerta di servizi pensata per accompagnare gli studenti nella quotidianità, favorendo occasioni di incontro, studio e condivisione. La gestione delle strutture è inoltre cofinanziata con oltre 8 milioni di euro provenienti dalle risorse del Pnrr, attraverso il ministero dell’Università e della Ricerca.

Manfredi: «Una risposta concreta al caro affitti»

Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’apertura delle due residenze rappresenta un passaggio significativo per una città che da tempo soffre la carenza di alloggi universitari. «La vera democrazia è dare un’opportunità a chi non ha le possibilità. Napoli ha sempre sofferto della mancanza di posti letto, adesso finalmente, grazie a un grande impegno della Regione, si sta dando una risposta concreta al problema del caro affitti con un’accoglienza moderna», ha affermato il primo cittadino.

Il tema dell’accessibilità abitativa resta infatti centrale per una città che ospita una vasta popolazione studentesca e che deve confrontarsi con una domanda crescente di alloggi a prezzi compatibili con le possibilità economiche dei giovani.

Campania, 8mila posti nell’ambito del piano nazionale

A evidenziare la portata regionale dell’intervento è stata anche Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari. «Su 24mila posti a disposizione a livello nazionale, la Campania se ne è aggiudicati 8mila», ha ricordato, sottolineando il ruolo delle università come motore di attrazione e permanenza dei giovani sul territorio. All’inaugurazione ha partecipato anche il presidente di Adisurc, Emilio Di Marzio, che ha annunciato un ulteriore sviluppo del piano abitativo: altre sei residenze universitarie saranno realizzate in Campania entro i prossimi due anni.