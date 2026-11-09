2 minuti per la lettura

Progetto “On the road”, dalle aule alle pattuglie per vivere da protagonisti il rispetto delle regole. Gli studenti delle scuole napoletane parteciperanno ai controlli, anche durante due servizi notturni. Il prefetto Di Bari: «Un’esperienza che lascerà tracce importanti in tutti i ragazzi coinvolti».

NAPOLI – La sicurezza stradale non si impara soltanto sui libri, ma anche vivendo direttamente le situazioni in cui il rispetto delle regole può fare la differenza. È questo lo spirito di “On the road”, il progetto di educazione e sensibilizzazione che porterà 30 studenti selezionati nelle scuole napoletane ad affiancare le forze di polizia durante i servizi di controllo sul territorio. L’iniziativa è stata presentata oggi (9 novembre) in piazza del Plebiscito, a Napoli, nel corso della manifestazione inaugurale del progetto, nato da un protocollo nazionale che punta a trasformare i giovani da semplici destinatari delle campagne di prevenzione a protagonisti attivi della sicurezza stradale.

“On the road”, a Napoli la sicurezza stradale diventa una lezione sul campo

Per gli studenti sarà un’occasione concreta per osservare da vicino il lavoro degli operatori, comprendere i rischi legati ai comportamenti scorretti alla guida e prendere coscienza delle conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto del Codice della strada. Il programma prevede anche due servizi di controllo nelle ore notturne, momenti particolarmente significativi per confrontarsi con le situazioni di maggiore rischio e rafforzare la consapevolezza dei pericoli legati alla guida.

«L’obiettivo è fare in modo che i ragazzi possano sperimentare cosa significa una guida attenta e quanto sia importante l’osservanza delle regole», ha sottolineato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprimendo soddisfazione per l’avvio del progetto.

Il protocollo, sottoscritto dai ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha reso possibile l’iniziativa e ha trovato successiva attuazione anche a livello territoriale. L’intesa prevede la collaborazione tra Polizia stradale e autorità scolastica regionale, con l’obiettivo di promuovere un percorso educativo che vada oltre la tradizionale attività di sensibilizzazione nelle scuole. A Napoli, il progetto potrà contare anche sul supporto logistico del Comando territoriale Sud dell’Esercito Italiano, guidato dal generale Di Stasio, che ha contribuito all’organizzazione della manifestazione inaugurale in piazza del Plebiscito.

“On the road” è un’esperienza sul campo, pensata per avvicinare i più giovani alle istituzioni e mostrare loro, da una prospettiva diretta, quanto ogni comportamento individuale possa incidere sulla sicurezza collettiva. «Sicuramente lascerà tracce importanti», ha concluso Di Bari. Ed è proprio questa la sfida di “On the road”: trasformare la conoscenza delle regole in responsabilità quotidiana.