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Ercolano, visite gratuite il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Percorsi dedicati, linguaggio semplice e personale specializzato per rendere il patrimonio accessibile a tutti.

ERCOLANO (NAPOLI) – Il Parco archeologico di Ercolano apre le porte alle persone con disabilità cognitiva con due visite guidate gratuite in programma giovedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite. Un’iniziativa che punta a rendere la cultura realmente accessibile, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere e vivere uno dei luoghi più importanti del patrimonio archeologico italiano senza incontrare ostacoli legati alle proprie capacità cognitive e comunicative. L’obiettivo, sottolineano dal Parco, è superare progressivamente ogni forma di barriera alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale. Non soltanto quelle architettoniche e fisiche, ma anche quelle cognitive, comunicative, culturali e sociali, spesso meno visibili ma altrettanto limitanti.

Ercolano, il 3 dicembre visite gratuite per le persone con disabilità

Una visione dell’accessibilità che va dunque oltre la possibilità di raggiungere materialmente un sito: significa mettere ogni persona nelle condizioni di comprenderlo, esplorarlo e viverlo pienamente. Da qui la scelta di organizzare percorsi specificamente dedicati alle persone con disabilità cognitiva, progettati per rispondere alle differenti modalità di percezione, apprendimento, comunicazione e interazione con l’ambiente.

Le visite saranno condotte da personale specializzato, che accompagnerà i partecipanti attraverso il patrimonio archeologico ercolanese utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. I percorsi sono stati infatti studiati tenendo conto delle diverse esigenze individuali, con l’obiettivo di favorire una partecipazione autentica e rendere l’esperienza culturale più comprensibile, accogliente e coinvolgente.

Due gli appuntamenti previsti per la giornata: il primo dalle 10.30 alle 11.30, il secondo dalle 15 alle 16. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di inclusione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che l’accessibilità non può limitarsi all’eliminazione degli ostacoli fisici. Rendere un luogo della cultura davvero aperto a tutti significa anche garantire a ciascuno la possibilità di comprenderne la storia, apprezzarne le testimonianze e partecipare alla sua conoscenza.