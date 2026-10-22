Dante diventa hi-tech per avvicinare i giovani: a Napoli, l’Inferno si vive in realtà immersiva

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Inaugurata a Città della Scienza, Napoli, la mostra “Dante Inferno-Immersive Exhibition”, prodotta da Wiplab, tra ologrammi, realtà virtuale e metaverso. De Giovanni lancia l’allarme: «C’è un’emergenza culturale enorme, se non leggi non immagini e non cambi il mondo».

NAPOLI – Dante Alighieri incontra la tecnologia per parlare alle nuove generazioni. L’Inferno della Divina Commedia esce dalle pagine del libro e prende forma tra scenografie immersive, ologrammi, realtà virtuale e metaverso, trasformando uno dei capolavori della letteratura mondiale in un’esperienza multisensoriale. È stata inaugurata a Città della Scienza, a Napoli, “Dante Inferno-Immersive Exhibition”, la mostra prodotta da Wiplab che punta a riavvicinare il pubblico, soprattutto i più giovani, alla grande tradizione umanistica. Ma dietro lo spettacolo delle nuove tecnologie c’è una questione che va ben oltre l’innovazione: la crisi della lettura. A sollevare il problema è lo scrittore Maurizio De Giovanni, intervenuto all’inaugurazione con un messaggio netto: «Abbiamo un’emergenza culturale enorme perché le nuove generazioni non leggono e non è un problema solo loro».

Parole che spostano l’attenzione dalle attrazioni digitali al futuro della cultura. «Se non leggi non immagini, non inventi, quindi non cambi il mondo», ha sottolineato De Giovanni. Il rischio, secondo lo scrittore, è che i giovani perdano gli strumenti fondamentali per immaginare e trasformare il futuro. Da qui l’importanza di iniziative capaci di intercettare il loro interesse e di riaccendere la curiosità verso i libri.

Dante tra ologrammi e realtà virtuale: a Napoli, il Sommo Poeta incontra la tecnologia per parlare alle nuove generazioni

Il viaggio comincia nella misteriosa Selva Oscura e si addentra negli scenari più suggestivi dell’Inferno dantesco, in un’esperienza immersiva che fonde spettacolarità cinematografica, ologrammi e tecnologie all’avanguardia. A guidare i visitatori è la figura olografica di Dante, accompagnata dalla voce inconfondibile di Luca Ward, che restituisce intensità e solennità ai versi del Sommo Poeta.

Tra personaggi iconici, atmosfere visionarie e suggestioni multisensoriali, il percorso culmina nella Sala degli Specchi, dove l’emozione si fa poesia sulle parole immortali «E quindi uscimmo a riveder le stelle». Un epilogo in cui innovazione e bellezza si fondono per restituire tutta la forza evocativa della Divina Commedia. La produzione è firmata Wiplab, con il Ceo Fernando Pintus, la direzione artistica di Roberto Pantè e la direzione tecnica di Cesare Pistilli. Una formula che punta a rendere la letteratura un’esperienza da vivere in prima persona, avvicinando il pubblico all’universo dantesco attraverso linguaggi contemporanei, senza tradire la profondità del testo originario. La mostra resterà aperta per quattro mesi, offrendo ai visitatori l’occasione di attraversare l’Inferno di Dante da una prospettiva inedita che ambisce a riaccendere la curiosità per uno dei pilastri della cultura italiana.

De Giovanni: «Siamo messi maluccio se serve la multimedialità»

De Giovanni non nasconde le proprie riserve sull’idea che, per riscoprire un classico come Dante, sia necessario ricorrere a un apparato tecnologico. «Certo, siamo messi abbastanza maluccio se per riscoprire Dante c’è bisogno di eventi multimediali», ha osservato. Lo scrittore, tuttavia, invita a considerare la questione da un’altra prospettiva: non una resa della cultura alla tecnologia, ma la capacità di un’opera universale di parlare attraverso linguaggi diversi. «Preferisco pensare che l’universalità di un poeta di questa dimensione, tra i più grandi dell’umanità, si presti a tutte le visualizzazioni, da tutti i punti di vista». Dante, del resto, scriveva per gli uomini del proprio tempo, ma ha superato i confini della sua epoca fino a diventare patrimonio dell’umanità. È proprio questa forza a consentire al poema di attraversare anche le forme della comunicazione contemporanea.

Dante Alighieri diventa hi-tech per avvicinare i giovani: la sfida è trasformare la curiosità in lettura

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, Giovanni Covone, presidente di Città della Scienza, la presidente del Consiglio comunale Enza Amato e il deputato Francesco Emilio Borrelli. Per Covone, la mostra rappresenta «Un modo per utilizzare le nuove tecnologie legandole alla cultura umanistica, un invito a leggere Dante».

Borrelli ha insistito sulla necessità di rendere i messaggi culturali accessibili alle nuove generazioni, richiamando le difficoltà educative del presente e definendo l’iniziativa un possibile simbolo della protesta studentesca. La scommessa, però, si giocherà soprattutto fuori dagli spazi immersivi, spingendo i giovani a scoprire cosa si nasconde nei versi del Sommo Poeta.