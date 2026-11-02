“Parete d’artista”, a Napoli le tradizioni prendono forma nelle illustrazioni di Carmine Luino

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Mito, scaramanzia, devozione popolare e tradizione si incontrano nelle opere realizzate con la tecnica del papercut da Carmine Luino. Alla MacelleGria di Fuorigrotta il quinto appuntamento della rassegna ideata da Donatella Bova.

FUORIGROTTA (NAPOLI) – San Gennaro, le cappuzzelle, l’asso di bastoni, il rituale scaramantico dello «sciò sciò» e la sirena Partenope. C’è tutta Napoli, con il suo patrimonio di simboli, credenze e suggestioni, nelle illustrazioni di Carmine Luino protagoniste del nuovo appuntamento di “Parete d’artista”, la rassegna d’arte contemporanea ideata da Donatella Bova che porta l’espressione artistica fuori dai circuiti espositivi tradizionali, scegliendo luoghi inediti e quotidiani.

Giunta al quinto appuntamento, l’iniziativa torna negli spazi della MacelleGria di Fuorigrotta, dove le pareti della braceria si trasformano in una galleria temporanea, aperta al dialogo tra artisti del territorio e pubblico. Un progetto che fa dell’incontro tra arte e vita quotidiana la propria cifra distintiva, offrendo nuove occasioni per scoprire linguaggi creativi e talenti contemporanei.

“Parete d’artista”, a Napoli le tradizioni partenopee prendono forma nelle illustrazioni di Carmine Luino

La nuova esposizione, intitolata “NApoliforme”, raccoglie sei opere realizzate da Luino attraverso la tecnica del papercut, l’arte di intagliare e sovrapporre la carta per costruire immagini e composizioni.

Un lavoro di precisione e stratificazione che restituisce una lettura originale dell’identità napoletana. Non una semplice rappresentazione folkloristica, ma una rilettura visiva di un patrimonio culturale in cui sacro e profano, mito e superstizione, memoria e contemporaneità convivono da sempre.

«Un percorso visivo dove la forza iconica della cultura partenopea dialoga con la delicatezza della carta intagliata», spiega l’artista. Dai riferimenti mitologici ai simboli apotropaici, ogni elemento viene essenzializzato e trasformato in una nuova forma espressiva. Colori, sovrapposizioni e texture diventano così strumenti per raccontare Napoli attraverso immagini capaci di custodire una storia e svelare, ritaglio dopo ritaglio, un frammento dell’anima della città.

Carmine Luino

Artista visivo, filmmaker, fotografo e progettista culturale, Carmine Luino concentra una parte significativa della propria ricerca sul taglio della carta. Una pratica che ha ribattezzato “Papièlcut”, giocando con il termine napoletano «papiello». Il suo lavoro, quindi, indaga gli immaginari del Mediterraneo e il legame tra memoria, comunità e territorio, attraverso installazioni, mostre e progetti partecipativi. Alla produzione artistica e multimediale, inoltre, affianca da anni un’intensa attività educativa e sociale, collaborando con università, festival, istituti penitenziari e realtà culturali. È inoltre cofondatore di Caracò Editore e del teatro NEST di Napoli, esperienze attraverso le quali porta avanti una visione dell’arte intesa anche come strumento di inclusione, partecipazione e rigenerazione sociale.

NApoliforme: l’installazione di Carmine Luino

Con “NApoliforme”, “Parete d’artista” conferma la propria vocazione: portare l’arte dove meno ci si aspetta di incontrarla, abbattendo le distanze tra spazio espositivo e vita quotidiana. Così anche una braceria può diventare una galleria e una parete, attraverso il lavoro di un artista, trasformarsi in una finestra aperta sull’identità di una città. La mostra è visitabile alla MacelleGria di Fuorigrotta fino al 30 novembre.