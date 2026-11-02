Napoli, il sipario dell’Augusteo si apre con «Aggiungi un posto a tavola»

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Il sipario dell’Augusteo di Napoli si apre con «Aggiungi un posto a tavola»: Giovanni Scifoni indosserà i panni di Don Silvestro. Special guest Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.

NAPOLI – Il Teatro Augusteo di Napoli inaugura la nuova Stagione teatrale nel segno della grande commedia musicale italiana. Venerdì 6 novembre si alzerà il sipario su «Aggiungi un posto a tavola», il capolavoro firmato da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritto con Jaja Fiastri e accompagnato dalle indimenticabili musiche di Armando Trovajoli. Lo spettacolo resterà in scena fino a domenica 15 novembre, con un cast che vede protagonisti Giovanni Scifoni e la special guest Lorella Cuccarini.

La nuova produzione, targata da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale. La regia originale viene affidata a Marco Simeoli, che con questo titolo ha un rapporto costruito direttamente sul palcoscenico: quasi 800 repliche, prima come Toto e poi come Sindaco, ruolo che continuerà a interpretare anche in questa edizione.

Napoli, la stagione teatrale dell’Augusteo si apre con «Aggiungi un posto a tavola»

«Sono davvero emozionato per questo incarico», racconta Simeoli. «Ringrazio la produzione e gli autori per la fiducia accordatami. È una grande responsabilità, che affronto con entusiasmo e impegno. Voglio realizzare un’edizione indimenticabile, capace di rendere omaggio agli autori che nel 1974 concepirono una delle più belle commedie musicali italiane, dal successo inossidabile».

Giovanni Scifoni nel ruolo di Don Silvestro

A raccogliere il testimone di Don Silvestro è Giovanni Scifoni, che affronta per la prima volta una grande produzione musical con l’entusiasmo di chi porta con sé un ricordo d’infanzia speciale. «Un desiderio che diviene realtà. Mio padre mi fece vedere “Aggiungi un posto a tavola” in televisione quando avevo sei anni: ricordo ogni gesto. Sono entusiasta e terrorizzato; non vedo l’ora di dare il mangime alla colomba», confessa l’attore, evocando con ironia uno degli elementi più iconici dello spettacolo.

Lorella Cuccarini nei panni di Consolazione

Accanto a lui ci sarà Lorella Cuccarini. Anche per lei lo spettacolo rappresenta un sogno che si realizza, un incontro con un’opera che ha accompagnato la sua formazione artistica e personale. «Era la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina». Il destino teatrale, però, le ha riservato Consolazione, personaggio che affronta per la prima volta: «È un ruolo divertente e ironico, ma anche sfidante», racconta. E non nasconde il peso del confronto con le interpreti che l’hanno preceduta: Bice Valori e Alida Chelli, nomi che appartengono alla storia della commedia musicale italiana. «Mi impegnerò per non essere da meno», promette.

Aggiungi un posto a tavola: cinquant’anni dopo

Il progetto arriva dopo cinque stagioni di grande successo, il debutto al Teatro Brancaccio di Roma nel novembre 2024 e la tournée 2025-2026. Proprio al Brancaccio, l’8 dicembre 2024, la produzione aveva celebrato il cinquantesimo anniversario dello spettacolo insieme ai protagonisti delle precedenti edizioni. Il percorso continuerà anche nella stagione 2026-2027, con un nuovo tour e l’attuale compagnia. C’è poi una scelta che guarda direttamente alla storia della produzione: la voce di lassù, interpretata per quattro stagioni da Enzo Garinei, resterà nello spettacolo in suo omaggio. Un modo per conservare una presenza che ha accompagnato il pubblico e che continua a far parte dell’identità di «Aggiungi un posto a tavola».

Napoli si prepara a ritrovare uno dei titoli più rappresentativi della commedia musicale italiana. A distanza di oltre cinquant’anni, il messaggio dello spettacolo conserva intatta la sua attualità: davanti a una buona storia, e soprattutto a una tavola da condividere, un posto in più si trova sempre.