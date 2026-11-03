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Giro d’Italia e America’s Cup: due appuntamenti sportivi che porteranno Napoli al centro dell’attenzione internazionale. Il 15 maggio 2027 la Corsa rosa attraverserà i Campi Flegrei per concludersi nella città partenopea con un inedito arrivo in salita a via Manzoni. Sette giorni dopo sarà la volta della sfida velica.

NAPOLI – Prima le ruote sull’asfalto, poi le vele sull’acqua. Napoli si prepara a vivere una settimana al centro dell’attenzione sportiva internazionale, con due appuntamenti che mettono in relazione ciclismo e vela. Il 15 maggio 2027 sarà il Giro d’Italia ad arrivare in città, dopo aver attraversato i Campi Flegrei, con una tappa di 219 chilometri e un finale inedito in salita. Sette giorni dopo, il 22 maggio, sarà la volta dell’America’s Cup, pronta a inaugurare nel golfo di Napoli la sua nuova sfida. Napoli si prepara così a pedalare verso il mondo, facendo da palcoscenico a due competizioni di richiamo globale.

Il Giro d’Italia apre la strada, l’America’s Cup spiega le vele: Napoli si prepara al doppio appuntamento

La Corsa rosa tornerà nel capoluogo campano per il sesto anno consecutivo, in occasione dell’ottava frazione della 110ª edizione, con partenza da Trasacco, sui pendii dell’Aquilano, in Abruzzo. Un percorso che, dopo aver raggiunto il Tirreno e superato il Garigliano all’altezza di Minturno, entrerà in Campania per attraversare Mondragone e Castel Volturno e dirigersi verso l’area metropolitana partenopea.

Il passaggio nei Campi Flegrei sarà uno dei momenti centrali della tappa. I corridori entreranno nel territorio di Giugliano, all’altezza del lago Patria, costeggiando la riserva naturale di Licola e il parco archeologico di Cuma. Da qui il tracciato proseguirà verso il lago Fusaro, nel Comune di Bacoli, passando per il parco borbonico e le Terme di Baia, prima di affrontare lo strappo di Monte di Procida, sede del Gran Premio della Montagna.

La corsa raggiungerà il lago Miseno e l’area dell’antica Militum Schola. Dopo averne percorso il perimetro, il gruppo passerà nei pressi della Piscina Mirabilis, la grande cisterna romana voluta da Augusto e punto terminale dell’acquedotto del Serino, per poi dirigersi verso il Castello Aragonese di Baia e le sponde del lago Lucrino. Il percorso proseguirà alle pendici del Monte Nuovo, nel territorio di Pozzuoli, attraversando un paesaggio in cui siti archeologici, specchi d’acqua e fenomeni vulcanici convivono a pochi chilometri di distanza. Dopo Pozzuoli, il Giro entrerà nel capoluogo passando nei pressi dell’Anfiteatro Flavio e della Solfatara, per poi dirigersi verso Fuorigrotta e raggiungere Bagnoli. Qui il percorso incrocerà l’America’s Cup: i corridori transiteranno davanti agli hangar e alle strutture destinate ai team della competizione velica, in un ideale passaggio di testimone tra due grandi eventi sportivi.

Da Bagnoli i corridori affronteranno la salita di Coroglio

Il legame tra le due manifestazioni si concretizzerà proprio a Bagnoli, dove il Giro contribuirà ad anticipare l’appuntamento con la Coppa America, il cui avvio ufficiale è fissato per il 22 maggio. Il ciclismo e la vela condivideranno così lo stesso scenario, portando l’attenzione internazionale sul mare di Napoli e sul percorso di trasformazione dell’area occidentale della città. Ma prima del traguardo ci sarà un’ultima difficoltà. Da Bagnoli i corridori affronteranno la salita di Coroglio, attraversando un tratto in cui il paesaggio si intreccia con la storia del parco archeologico di Pausilypon, prima di raggiungere via Manzoni, sede dell’arrivo.

Una conclusione diversa rispetto a quelle delle precedenti edizioni napoletane. Negli ultimi anni la città ha spesso ospitato tappe favorevoli ai velocisti e ai finisseur, con arrivi su lunghi rettilinei pianeggianti. Il 15 maggio 2027, invece, sarà la salita a ridisegnare gli equilibri della corsa: sulla strada verso via Manzoni potranno fare la differenza la tenuta fisica, la gestione dello sforzo e la capacità di conservare energie fino agli ultimi chilometri. Ma la sfida sportiva sarà soltanto una parte della giornata. Il passaggio del Giro offrirà una ribalta internazionale ai Campi Flegrei, mostrando al pubblico mondiale un territorio in cui storia, archeologia e paesaggio si fondono in uno scenario unico. Le immagini della corsa, diffuse nei 200 Paesi collegati sui cinque continenti, potranno raggiungere una platea potenziale stimata in circa 750 milioni di spettatori.