Napoli, operazione riuscita per McTominay: quando torna in campo

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Il possibile rientro in casa Napoli di Scott McTominay potrebbe richiedere almeno un paio di turni a causa dell’intervento subito al cuore

NAPOLI – Quando torna Scott McTominay? Il centrocampista del Napoli è fermo a causa di una lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane ed emersa dopo la partita contro il Como della seconda giornata di Serie A. Lo scozzese si è quindi sottoposto oggi, martedì 8 settembre, a un intervento al cuore, una correzione mediante ablazione, che è perfettamente riuscito.

«Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito», ha scritto il Napoli in un comunicato ufficiale, «McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti». La procedura utilizzata dall’équipe medica è la PFA, ablazione mediante campo elettrico pulsato, tecnica innovativa di cardiologia interventistica utilizzata principalmente per il trattamento della fibrillazione atriale.

Il 29enne centrocampista scozzese McTominay salterà quindi sicuramente le prossime due partite di campionato del Napoli, rientrando a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, con ogni probabilità solo dopo la sosta per le Nazionali quindi nel prossimo mese di ottobre.