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Napoli, De Laurentiis acquista i terreni per il nuovo centro sportivo: firmato il contratto per l’acquisizione di 12,5 ettari a Qualiano. Investimento da circa 10 milioni di euro e tempi di realizzazione stimati in 12-14 mesi. Il presidente azzurro: «Oggi è un nuovo inizio».

NAPOLI – Il Napoli avrà finalmente una nuova casa. Aurelio De Laurentiis ha firmato in uno studio notarile il contratto per l’acquisto di un’area di 12,5 ettari a Qualiano, in provincia di Napoli, destinata a ospitare il futuro quartier generale della società azzurra. Un passaggio atteso, che segna l’avvio concreto di un investimento da circa 10 milioni di euro. Secondo il cronoprogramma, i lavori cominceranno a gennaio e dovrebbero concludersi nell’arco di 12-14 mesi. A quel punto è previsto il trasferimento delle attività dall’attuale Centro Tecnico di Castel Volturno alla nuova struttura. «Oggi è un nuovo inizio», ha commentato De Laurentiis. «Abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!».

Napoli, De Laurentiis acquista i terreni per il nuovo centro sportivo: tre campi e strutture all’avanguardia

Il nuovo impianto sorgerà su una superficie iniziale di 12,5 ettari e sarà dotato di tre campi da calcio, spogliatoi, palestre, piscine e aree attrezzate per i massaggi. Previsti anche un centro media e gli uffici della società. Il progetto non si fermerà alla prima fase. In programma, successivamente, la realizzazione di una foresteria e di un convitto per i giovani calciatori. De Laurentiis sta inoltre trattando con i proprietari delle aree confinanti per acquisire ulteriori terreni e ampliare il complesso.

L’obiettivo è mettere a disposizione del settore giovanile nuovi campi di allenamento e un piccolo stadio da 3.000 posti, destinato a ospitare le gare della Primavera. Tra le ipotesi allo studio c’è anche la creazione di una squadra femminile, ulteriore tassello di un progetto che punta ad ampliare le attività sportive del club.

La scelta di Qualiano

La posizione dell’area rappresenta uno degli elementi strategici dell’operazione. Il terreno si trova a circa venti chilometri da Castel Volturno, in prossimità dello svincolo di Qualiano dell’Asse Mediano, arteria che collega diverse località dell’area settentrionale della provincia di Napoli. Una collocazione che consentirà alla società di concentrare in un’unica sede le principali attività sportive e organizzative, superando l’attuale assetto logistico.

Il presidente De Laurentiis: «La casa del Napoli è sempre stata a Castel Volturno»

Nel commentare l’acquisto, De Laurentiis ha anche rivendicato il percorso compiuto dal club negli anni, ricordando i successi conquistati nell’attuale centro tecnico. «Non sapete mai la totalità di ciò che passa nella testa di un imprenditore? Un sogno? La sua casa il Napoli ce l’ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l’avessi preso in Serie A, in tal caso avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona?». L’acquisto dei terreni rappresenta infatti molto più di un’operazione immobiliare: è una scelta di investimento sul futuro, sulla qualità delle strutture e sulla valorizzazione del patrimonio tecnico del club. Con la firma dell’atto notarile, il percorso è ufficialmente cominciato. A gennaio è previsto il primo passo sul campo: l’apertura del cantiere della nuova casa azzurra.