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Il Napoli di Massimiliano Allegri torna al successo con il Torino tra le mura amiche del Maradona grazie alla rete di McTominay
NAPOLI – Il Napoli torna a vincere dopo tre settimane e mezza di digiuno, battendo il Torino per 1-0 nel match della dodicesima giornata di Serie A. A decidere la sfida del Maradona è la rete del solito Scott McTominay nella ripresa. I partenopei salgono al settimo posto a 18 punti, superando momentaneamente Bologna e Cagliari e agganciando la Juventus, impegnata domani contro il Venezia. I granata rimangono dodicesimi a quota 14.
Allegri fa riposare De Bruyne in vista degli impegni di Champions e opta per Vergara al suo posto. Abate sceglie la coppia Adams-Simeone in attacco. Tanto Napoli in avvio di gara. Al 9′ Perri respinge su Politano, mentre al quarto d’ora è chiamato a un nuovo intervento su McTominay. I partenopei perdono quasi subito Vergara, che al 13′ è costretto a uscire per un problema fisico lasciando spazio a De Bruyne. Al 26′ occasione ghiottissima per Hojlund, che riceve in area sulla destra e prova a incrociare: grande riflesso e respinta di Perri. Intorno alla mezz’ora comincia a farsi vedere anche il Torino.
Al 44′ brividi per il pubblico del Maradona, quando Mandragora ci prova dalla distanza centrando la traversa. Si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Doppia occasione per il Torino in avvio di ripresa, prima con Aboukhlal, entrato nel finale di primo tempo per sostituire l’infortunato Belghali, e poco dopo con Vlasic appena subentrato a Braganca. Allegri al 58′ inserisce Lang (fischi per lui dagli spalti), che dà subito più pericolosità ai padroni di casa.
Proprio da lui nasce la rete dell’1-0 al 73′. L’olandese avanza sulla sinistra e serve McTominay, che da fuori area si sistema il pallone e incrocia sul palo alla destra di Perri, battuto dopo oltre 70 minuti a respingere gli assalti avversari. La squadra di Allegri protegge il vantaggio nel finale e porta a casa i tre punti. Ora testa alla sfida di Champions in programma martedì contro il Manchester City. Il Torino tornerà invece in campo sabato prossimo contro la capolista Lazio.
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