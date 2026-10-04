America’s Cup 2027, preregata a Napoli: indotto boom e 120mila presenze in un giorno

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America’s Cup 2027, la regata preliminare a Napoli ha superato di gran lunga i numeri registrati a Barcellona nel 2024: indotto boom e 120mila presenze in un giorno.

NAPOLI – Napoli fa il pieno e lancia un segnale forte in vista dell’America’s Cup 2027. La regata preliminare disputata nel Golfo partenopeo ha superato di gran lunga i numeri registrati a Barcellona nel 2024, trasformandosi in una vera prova generale per l’evento del prossimo anno. Nell’ultima giornata sono state oltre 120mila le presenze, più dei 104mila spettatori registrati nella giornata finale dell’America’s Cup di Barcellona. Nei quattro giorni della manifestazione, tra terra e mare, le presenze complessive hanno raggiunto quota 278.893. Al Race Village sono arrivati 252.520 visitatori, mentre dal mare la competizione è stata seguita da 26.373 spettatori. Nel Golfo sono state censite 2.490 imbarcazioni, con una media di 623 al giorno, tra cui 22 superyacht presenti quotidianamente.

America’s Cup 2027: i numeri della preregata a Napoli

È soprattutto il confronto con la regata preliminare di Barcellona a raccontare la dimensione del risultato. Secondo l’analisi elaborata da Sport e Salute, il Race Village catalano aveva totalizzato circa 33mila visitatori complessivi. Napoli ne ha invece portati 252.520: 7,5 volte tanto. La differenza emerge ancora più nettamente osservando la media giornaliera: circa 63mila visitatori al giorno a Napoli, contro gli 8mila di Barcellona. Nel giorno di punta, il dato è passato dai 15mila spettatori catalani a oltre 120mila presenze nel capoluogo campano.

Anche il pubblico dal mare ha fatto registrare una crescita significativa: le imbarcazioni spettatrici sono passate da una media di 131 al giorno a Barcellona a 623 al giorno a Napoli, quasi cinque volte tanto. L’evento ha avuto inoltre una forte eco internazionale: sono stati 225 i media accreditati provenienti da 14 Paesi, mentre i contenuti social hanno superato complessivamente 20 milioni di visualizzazioni.

Turismo, consumi e occupazione: l’effetto sull’economia locale

L’impatto non si è limitato agli appassionati di vela. La regata ha inciso anche sui flussi turistici. Nel settembre 2026 Napoli ha raggiunto circa 2,2 milioni di presenze turistiche, contro gli 1,8 milioni dello stesso mese del 2025. Secondo l’analisi, l’evento ha contribuito a determinare un incremento del 10% rispetto alle attese.

Nell’area della manifestazione, la spesa complessiva è stata stimata in 3,8 milioni di euro, pari a circa 15 euro per visitatore. Imponente anche la macchina organizzativa: 700 addetti hanno lavorato all’organizzazione dell’evento, affiancati da 1.025 steward, operatori della sicurezza e volontari.

La vera partita è il 2027

I numeri della preregata assumono però un significato ancora maggiore se proiettati sull’America’s Cup del 2027, fortemente voluta e sostenuta dal Governo italiano. La differenza di scala sarà enorme. La preregata ha previsto circa 70mila metri quadrati di Race Village, basi dei team a Nisida per 8.900 metri quadrati, una permanenza delle squadre di circa due settimane, tre giorni di gara, 252mila visitatori e un investimento di circa 10 milioni di euro.

Nel 2027 lo scenario cambierà radicalmente: 37mila metri quadrati per le basi dei team a Bagnoli, 100mila metri quadrati tra Race e Fan Village, 62 giorni complessivi di evento, 40 dei quali dedicati alle regate, una permanenza delle squadre stimata in un anno e una previsione di 3-3,5 milioni di visitatori. Una crescita nell’ordine di 12-14 volte rispetto alla preregata. Ed è proprio questa proporzione a dare la misura della sfida che attende Napoli.

America’s Cup 2027: fino a 1,7 miliardi di euro di ricaduta

La posta in gioco, infatti, non è soltanto sportiva. Considerando gli effetti diretti, indiretti e l’indotto generato dalla competizione, Sport e Salute stima per l’America’s Cup 2027 una ricaduta economica complessiva compresa tra 1,4 e 1,7 miliardi di euro. Il precedente di Barcellona offre un termine di paragone concreto. La 37ª America’s Cup disputata nel 2024 ha prodotto un impatto economico stimato in 1,034 miliardi di euro, attirando circa 1,8 milioni di visitatori complessivi in 59 giorni.

Napoli, dunque, non si è limitata a ospitare una tappa di avvicinamento. La preregata ha funzionato come un vero stress test: ha misurato la capacità della città di attrarre pubblico, imbarcazioni, media e turisti e, soprattutto, ha mostrato che la domanda potenziale esiste. Una prova generale su scala ridotta di ciò che potrebbe accadere nel 2027. I numeri della preregata dicono che il pubblico c’è, che il richiamo internazionale funziona e che il Golfo può trasformarsi in una gigantesca tribuna naturale.

Nel 2027 la sfida sarà trasformare questa prova di forza in un risultato strutturale: fare di quattro giorni di successo l’anticipo di un evento lungo 62 giorni, capace di lasciare sul territorio non soltanto immagini spettacolari, ma turismo, investimenti, occupazione e una ricaduta economica stimata fino a 1,7 miliardi di euro. L’America’s Cup può diventare molto più di un grande evento sportivo: può essere uno dei principali acceleratori turistici ed economici mai ospitati da Napoli.