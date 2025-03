Napoli Tennis Cup 2025: l’Italia protagonista con Darderi, Passaro e Fognini

2 minuti per la lettura

Napoli Tennis Cup 2025, uno degli eventi più attesi del calendario ATP Challenger 125, si svolgerà dal 23 al 30 marzo. L’Italia protagonista con Luciano Darderi, Francesco Passaro e Fabio Fognini.

NAPOLI – Il countdown è ufficialmente iniziato per la Napoli Tennis Cup, uno degli eventi più attesi del calendario ATP Challenger 125, che si svolgerà dal 23 al 30 marzo al Tennis Club Napoli. La competizione, che promette di offrire spettacolo e grandi emozioni, vede una forte rappresentanza italiana tra i suoi partecipanti, con tre nomi di spicco pronti a scendere in campo: Luciano Darderi, Francesco Passaro e Fabio Fognini.

Napoli Tennis Cup: I protagonisti italiani

Luciano Darderi, attuale numero 60 del mondo, è il primo della entry list. Si presenta a Napoli con l’ambizione di confermare il suo posto tra i migliori. Il tennista italiano ha recentemente fatto parlare di sé per la sua partecipazione alle Olimpiadi, dove ha difeso i colori azzurri con onore. Accanto a lui, Francesco Passaro, numero 90 del mondo. Lo scorso anno ha raggiunto le semifinali della Napoli Tennis Cup, confermandosi uno dei giovani talenti più promettenti del panorama tennistico italiano.

Infine, Fabio Fognini, una delle figure più celebri del tennis nazionale, è iscritto alla competizione con il suo attuale ranking di 95° nella classifica ATP. Fognini, che nel 2019 è stato tra i primi dieci tennisti al mondo, torna a Napoli con la voglia di conquistare un altro grande risultato. Nonostante il passare degli anni, la sua classe e la sua esperienza sono un patrimonio per il tennis azzurro, e la Napoli Tennis Cup potrebbe essere il palcoscenico giusto per tornare ad alti livelli.

Un torneo di alto livello

Oltre ai tre italiani, il torneo si arricchisce con altri nomi di spicco. Tra i tennisti di punta, il bosniaco Damir Dzumhur (numero 84 del mondo), il belga Raphael Collignon (92) e il taiwanese Chun-Hsin Tseng (100) completano il gruppo dei sei giocatori tra i primi 100 del mondo iscritti alla competizione. Un campo di partecipanti che garantisce grande qualità e imprevedibilità, con un mix di giovani promesse e giocatori esperti pronti a lottare per il titolo.

Il tabellone principale della Napoli Tennis Cup comprenderà 21 giocatori provenienti dall’entry list, ai quali si aggiungeranno sei giocatori dalle qualificazioni, due special exempt (giocatori impegnati in tornei precedenti) e tre wild card, inviti speciali che saranno resi noti nelle prossime settimane. Il mix di talenti italiani e internazionali rende la manifestazione ancora più affascinante e pronta a riservare grande tennis per tutti gli appassionati.

Napoli Tennis Cup 2025: un evento da non perdere

La Napoli Tennis Cup 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del circuito ATP e per tutti gli amanti del tennis in Italia. Chi riuscirà a conquistare il titolo nel cuore della città partenopea?