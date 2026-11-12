Save the children: Campania con 277 sedi scolastiche in meno in 10 anni

1 minuto per la lettura

Le sedi scolastiche perse in Campania negli ultimi 10 anni sono 277. Indagine promossa da Save the Children in vista della Giornata internazionale dell’Infanzia

Se in Italia ci sono 800mila alunni in meno, in Campania sono 277 le sedi scolastiche chiuse negli ultimi dieci anni secondo Save The Children. La causa è ormai evidente: il calo demografico. Sono dati emersi dalla 17esima edizione di “Scuola liberatutti”, indagine a cura di Save the Children. Un report realizzato in vista del 20 novembre, quando si celebra Giornata mondiale dell’infanzia.

Solo nella scuola primaria la Campania, nel decennio preso in esame, ha perso il 18,5% degli iscritti, mentre la italiana è – 16,7%.

Dati che confermano le previsioni Istat secondo cui entro il 2036 ci sarà il 19,6% di bambini in meno nella fascia 5-9 anni e il 22,9% in meno in quella 10-14 anni. Primato negativo della Campania in materia di dispersione scolastica: 9,7 % mentre la media nazionale è 8,2%.

Il problema dei pochi bambini nelle scuole dell’infanzia mostra numeri allarmanti a Caserta con il 66,7%, seguita da Benevento (59,1%), Avellino e Napoli (57,1%) e Salerno (41,2%).

Il dato dei ragazzi dai 14 ai 19 anni che vivono in comuni senza scuola secondaria mostra il picco nella provincia di Benevento (42,1%). Seguono Avellino (40,6%), Caserta (33,7%), Salerno (20,9%) e Napoli (5,7%). Stesso parametro ma riferito ai ragazzi tra 11 e 13 anni: Benevento (5,1%), Avellino (3,4%), Salerno (2%); Caserta (0,4%) e Napoli (0,1%).

Il calo demografico ha determinato l’aumento del numero delle pluriclassi (da 8 a 18 studenti di età diverse). Sono 150 in Campania.

E le scuole primarie in regione col tempo pieno? Benevento (37,3%), Avellino 28,2%, Caserta 24,9%, Salerno 24,1% e Napoli 23,3%). I numeri relativi agli studenti che utilizzano il servizio mensa: Caserta (29,9%), Salerno (32,1%) e Napoli (32,6%); Avellino (36,9%) e Benevento (38,3%). Invece la Campania è la regione col dato più contenuto a livello nazionale di studenti con cittadinanza non italiana: Caserta (6,4%), Salerno (6,2%), Napoli (3,9%), Avellino (3,8) e Benevento (3,6%).