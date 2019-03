Attuale Sindaco di Poggiomarino, Leo Annunziata è il nuovo segretario del Partito Democratico in Campania eletto con il 68% delle preferenze rispetto, secondo Filippelli fermatosi al 18%.

“Straordinario il valore della partecipazione alle primarie, che segnala un cambiamento generale di clima nel nostro Paese”. Questo il commento del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Si comincia a voltare pagina e si crea la possibilità di una svolta in Italia. Complimenti e auguri di buon lavoro a Nicola Zingaretti, il cui risultato netto dà autorevolezza al rinnovo della segreteria del Pd – e concludendo sul futuro del centrosinistra De Luca scrive – un rilancio del Pd è nell’interesse dell’Italia, non di una parte politica”.