Sicurezza: il Ministro Salvini venerdì a Napoli

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, venerdì 15 marzo alle 15, sarà in prefettura a Napoli per presenziare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al termine ci sarà un incontro con la stampa. I giornalisti e i fotocineoperatori interessati a partecipare dovranno inviare, entro le 15 di giovedì 14 marzo, via posta elettronica, all'indirizzo ufficiostampa.pref_napoli@interno.it una richiesta di accredito su carta intestata con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di iscrizione all'albo professionale e, per i soli operatori, del documento di riconoscimento.

Gli accrediti potranno essere ritirati presso l'ufficio "Relazioni con il pubblico" della prefettura di Napoli sito in piazza Carolina n. 6, dalle 9.30 alle 13.30 di venerdì.