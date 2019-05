Tour di Salvini in Campania, dal palco di Avellino punge De Mita: si goda i nipotini

"E' un omaggio a un grande uomo che ho studiato e apprezzo molto, nel mio piccolo gli chiedo ogni giorno un aiuto e un consiglio visto che col lavoro che faccio ne ho bisogno". Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ai cronisti al suo arrivo a Pietrelcina, per una visita privata nei luoghi natali di San Pio. Salvini è stato ricevuto dal sindaco Mimmo Masone, dal prefetto Francesco Paolo Cappetta e dal parroco don Giuseppe D'Onofrio nella chiesa madre.



- "Abbiamo ridotto gli sbarchi del 92%. In Italia arriva solo chi ha il permesso", così Matteo Salvini, intervenuto ad Avellino. "Stufo di queste persone che con la scusa che scappavano dalla guerra, ci portavano la guerra a casa nostra spacciando e facendo altro".

- "Ad Avellino, se vince la Lega, prima verranno gli italiani e poi il resto del mondo. L’unico razzismo in cui mi imbatto in giro per l’Italia è quello della sinistra, per loro prima vengono i rom e gli immigrati, poi gli italiani". Così Matte Salvini, ad Avellino.

- "La lotta a camorra, mafia e 'ndrangheta non si ferma, perché non è possibile più sapere di spari in pieno giorno". Così Matteo Salvini, a proposito della sparatoria in strada che c'è stata qualche giorno fa. "Non mi interessano le parole di De Magistris, dico solo che i reati sono in diminuzione grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine. Anzi annuncio che quest’anno assumeremo altri agenti e Carabinieri, grazie ai soldi risparmiati chiudendo i porti. Più Carabinieri e meno immigrati".

"Noi siamo il nuovo, anche ad Avellino. Se uno voleva scegliere il vecchio andava a Nusco" così Matteo Salvini, ironizzando sulla ricandidatura di Ciriaco De Mita al Comune di Nusco. "Si continua a dire largo ai giovani e poi qualcuno si candida a 91 anni. Se il buon Dio mi consente di arrivare a 90 anni, io mi godo i nipotini".