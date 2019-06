A Napoli arriva il premier Conte

Il premier Giuseppe Conte sarà a Napoli martedì 18 giugno per l'intera giornata. Lo annuncia la prefettura. Non si conosce ancora il programma dettagliato degli appuntamenti.

"Ho pressoché ormai preparato una bozza di lettera che rivolgerò alle istituzioni europee, che diventerà pubblica e sarà l'occasione per ribadire come da un lato vogliamo rispettare il patto di stabilità e crescita e riteniamo che la manovra sia in linea, ma dall'altro lato non vogliamo rinunciare a offrire un contributo critico alle regole Ue. E' il momento di affrontare e aggiornare le regole europee". Lo ha fatto sapere il premier Giuseppe Conte interpellato sulle prossime nomine Ue al Forum dell'ANSA.