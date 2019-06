Avellino - Giancluca Festa: In provincia di Avellino non faremo entrare rifiuti che non siano quelli irpini.

E' chiaro che se si sta parlando di emergenza per la Campania, ogni provincia deve attrezzarsi. Noi rivendicheremo sempre e con forza il nostro ruolo, e quello che abbiamo dato. Lo faremo con chiunque.

Avellino e l'Irpinia da tempo hanno dimostrato di essere avanti rispetto ad altre province. Per questo colgo l'occasione per fare i complimenti a Boccalone e IrpiniAmbiente per l'importante lavoro portato avanti per gli impianti, e anche al Presidente della Provincia Biancardi, perché ha saputo tenere il punto fermo rispetto alla questione rifiuti.