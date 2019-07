Entro venerdì l’annuncio della nuova giunta del sindaco Festa

AVELLINO- Una sola casella da riempire, quella ai lavori pubblici, e poi il sindaco di Avellino Gianluca Festa renderà nota la sua giunta. Il nodo sarebbe legato alla disponibilità dell'ingegnere Gianluca Basile, attualmente Commissario delle UniversiadI 2019. Il diretto interessato per quanto non avrebbe ancora dato la risposta definitiva al sindaco, sarebbe orientato a rifiutare l'incarico lasciando di fatto scoperto il posto. A quel punto Festa potrebbe optare per Tonino Genovese, già titolare di quell'assessorato durante la seconda amministrazione di Pino Galasso. La Presidenza del Consiglio comunale potrebbe essere affidata nuovamente a Ugo Maggio, posto che Peppino Negrone dovrebbe essere nominato assessore all'ambiente. Se il sindaco riuscirà in pochissimi giorni ad individuare un nuovo profilo esterno per i lavori pubblici, Genovese potrebbe ricoprire il ruolo di capogruppo di maggioranza.

Le altre deleghe sono praticamente cosa fatta, con Laura Nargi vice sindaco, e la conferma di Enzo Cuzzola al bilancio. Festa, comunque, non vuol perdere tempo ma tenere fede a quanto annunciato, dunque l’obiettivo è firmare i decreti di nomina non più tardi di questo venerdì, a sette giorni esatti dalla proclamazione degli eletti e l’insediamento del sindaco.