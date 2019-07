Salerno - " Parte una nuova fase della sanità campana, umanizzazione della sanità, vicina ai cittadini e alla povera gente. Molte persone non si curano più, soprattutto per quanto riguarda le cure odontoiatriche, il Ruggi d’Aragona, è un avanti in questo senso. Si garantisce un ambulatorio gratuito per le persone che hanno patologie odontoiatriche gravi. Mi sembra un bellissimo servizio che si unisce alle tante eccellenze di questa struttura". Queste le parole di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, pronunciate questa mattina all’ospedale di Salerno durante la presentazione del progetto di assistenza e prevenzione odontoiatrica. - "La prossima settimana presenteremo i progettisti del nuovo Ruggi d’Aragona di Salerno" continua De Luca - "Abbiamo fatto la gara per scegliere il gruppo di progettazione e questa sarà una rivoluzione per la sanità salernitana. Abbiamo trovato 350 milioni di euro per questo intervento. E’ essenziale partire subito con la realizzazione del nuovo grande ospedale che sarà il più grande e il più bello di tutta la Campania" sostiene infine.