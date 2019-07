AVELLINO - Leo Annunziata prepara la nuova segreteria regionale. Entro fine luglio annuncerà i componenti. Mettere al bando le guerre interne aspettando le Regionali. E' questo il messaggio che arriva dai vertici del Pd nazionali. Vale per tutta la Campania. Anche in Irpinia non ci sarà più spazio per le correnti. Ma intanto c'è il congresso provinciale che potrebbe celebrarsi a settembre. In attesa che arrivi il commissario per mettere a posto le cose e stabilire quando, la data esatta, e come, utilizzando il tesseramento delle primarie - 4500 iscritti - o il tesseramento dell'ultimo congresso provinciale - e in questo caso si arriva a circa 8000 iscritti, o ancora far ricorso al tesseramento dell'anno in corso che è già cominciato. A deciderlo Aldo Cennamo, che entro fine mese potrebbe essere nominato commissario. Ex esponente del Partito Comunista Italiano, ex Pds e Ds e Pd, è stato poi consigliere regionale della regione Campania, deputato per tre legislature, eletto nel collegio uninominale di San Giorgio a Cremano alle elezioni politiche del 1994, sotto le insegne dei Progressisti e, con il sostegno dell'Ulivo, alle elezioni del 1996 e a quelle del 2001.

Un gran lavoro da fare qui ad Avellino. Non solo traghettare i dem verso il congresso ma evitare le divisioni che avevano caratterizzato la gestione dell'ex commissario David Ermini. Discutere dei temi, non sarà una conta. Cennamo è molto vicino a Zingaretti. “Serve una rivoluzione o non ce la facciamo”, aveva detto il segretario all’assemblea del Pd. La rivoluzione a cui pensa il segretario passa non solo dalle idee, l'identità, le proposte per l’alternativa con la Costituente delle Idee a novembre a Bologna ma anche dalla riforma del partito. E Zingaretti non la farà in solitaria "credo a un partito che sopravviva ai suoi leader”. A mettere mano alla riforma sarà infatti al commissione Statuto, organismo collegiale, che si è insediato all’assemblea dell'Ergife il 13 luglio. Zingaretti ha chiesto che finisca entro novembre i suoi lavori. Si parte da un punto fondante: quello della coincidenza tra segretario e candidato premier, pilastro della vocazione maggioritaria veltroniana, perché la stagione proporzionale impone un nuovo impianto. Zingaretti vuole affrontare anche il tema dell'unità del partito: oggi c’è un gruppo dirigente nazionale attorno a leader ma poi c'è un regime correntizio che appesantisce tutto. Ci sono realtà territoriali feudalizzate che si collocano da una parte o dall’altra, con un leader o un altro a prescindere dalle idee”. A presiedere la commissione che si occuperà di proporre la riforma dello Statuto è stato chiamato Maurizio Martina.