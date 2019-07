Reddito: De Luca, navigator devono essere stabilizzati

Napoli - I navigator? «Nessuno ha capito cosa sono, nemmeno chi li ha proposti». Ai microfoni di Lira Tv, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ribadisce le critiche che hanno portato la Regione a non sottoscrivere la convenzione con Anpal. «I giovani sono stati selezionati in maniera molto rapida, i titoli non ancora verificati, dovrebbero essere distribuiti in relazione a chi ha fatto richiesta reddito cittadinanza - ha aggiunto - Noi siamo contro il precariato, per noi va benissimo che si fa una selezione per i navigator, ma dovete stabilizzare prima di tutti i precari che già ci sono, poi gli altri, quelli che spendete come navigator». «Come è tollerabile pensare di fare il Decreto dignità contro il precariato e poi si fa una selezione per avere dei giovani nel ruolo di navigator che sono precari? - ha concluso - L’Anpal deve stabilizzare tutti quelli che seleziona».