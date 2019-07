Luongo e Festa: con il Ferragosto nasce un brand per Avellino

AVELLINO - I ragazzi di Avionica, associazione che gestisce il Casino del Principe tramite il progetto Jump, ieri mattina hanno incontrato l’assessore Stefano Luongo - delegato al patrimonio e alle politiche giovanili - e il sindaco Gianluca Festa a cui hanno segnalato alcuni problemi che riguardano la struttura. "È stato un momento in cui i ragazzi ci hanno raccontato lo stato delle condizioni della Casina del Principe e del progetto Benessere Giovani. Un progetto al quale tengo tanto perché ho partecipato concretamente all’ideazione, ai tempi del Forum dei Giovani", spiega Luongo. "La Casina diventerà un polo giovanile, un centro di autoimprenditorialità, volano di tante occasioni: sala studio, coworking, fab lab, stage per le aziende, orientamento e consulenze, eventi. “Sarà mio compito far partire in tempi brevi questo progetto, risolvendo le problematiche più urgenti. Interventi strutturali e regolamento di gestione. Il Comune è il soggetto capofila e per tale motivo metterà in atto azioni per coinvolgere tutta la cittadinanza per la gestione della struttura: sosterrà l’associazione Avionica e tutti coloro che tengono a cuore la Casina del Principe al fine di creare opportunità concrete per le nuove generazioni”. I ragazzi hanno raccontato il loro impegno per la manutenzione straordinaria straordinaria dell'edificio, dai bagni e ai giardini che erano in pessime condizioni. Ci siamo autotassati per recuperare alcuni ambienti Abbiamo avuto già circa 1500 ingressi nell’aula studio da inizio giugno”. E hanno parlato delle loro iniziative future: “A breve lanceremo un progetto pilota per il bike sharing a Parco Manganelli”. E poi “il progetto della condivisione libri e testi scolastici. Un interscambio di materiale usato per il bene dei ragazzi”. Il presidente di Avionica, Luca Cioffi, ha spiegato i problemi del Casino del Principe: “Chiediamo all’amministrazione l’allaccio della linea telefonica e internet nella struttura, fondamentale per le nostre attività. E poi le caldaie che non funzionano e devono essere ripristinate il prima possibile”. A margine del confronto Luogo ha parlato pure degli eventi di Ferragosto: “All’inizio della prossima settimana sarà approvato il cartellone. Puntiamo sui talenti della Campania per grandi eventi regionali. Le scelte artistiche rispecchiano le esperienze dei due direttori. Ci sarà musica e teatro. Puntiamo alla creazione di un brand. Avellino Summer Fest avrà un programma trasversale per coinvolgere tutta la città, contiamo di poter partire dal 1 agosto” Una conferenza stampa seguirà alla delibera del cartellone. Festa ha ribadito il no al concertone: “Daremo dignità ad ogni spettacolo, non c’è un concerto principale, ci sono artisti di qualità. E' una questione concettuale. La città sarà coinvolta nella sua interezza, nelle frazioni, nelle contrade e in centro. Abbiamo un programma tenuto insieme da un filo conduttore importante, realizzato con una razionalizzazione delle risorse".