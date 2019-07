AVELLINO -Non solo il ventennale progetto in sospeso della metropolitana leggera, ma ora gli interventi già realizzati debbano essere anche adeguati. A far preoccupare è la tenuta di alcuni pali a servizio del sistema di trasporto urbano locale che negli ultimi tempi si sono inclinati. Lo ammette lo stesso assessore ai lavori pubblici, Tonino Genovese, che nei giorni scorsi ha visionato di persona insieme ad alcuni tecnici comunali. E' già stato chiesto un sopralluogo allargato alla presenza della ditta incaricata agli interventi (la Ati Sirti Imet ndr), per capire se possa esistere un problema di fondazione e i lavori sono stati realizzati come da progetto. Se l'amministrazione comunale appurerà che quei pali che già tante polemiche hanno suscitato non sono stati realizzati nemmeno in maniera conforme, allora diffiderà subito la ditta ad adeguarli. Sullo sfondo resta il completamento complessivo dell'opera per il solito 5% tra pensiline che sono già state acquistate, ma soprattutto l'adeguamento delle corsie che potrebbero creare non pochi problemi ad automobilisti e aree parcheggio da ridurre.