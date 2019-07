De Mita: recuperare il rapporto con i cittadini partendo dalle piccole comunità

MONTORO - L’occasione è stata quella della presentazione del libro del senatore Andrea De Simone “La Cipolla Ramata nelle ricette del cuore” in cui l’ortaggio più famoso in cucina pòer l’autore diventa oggetto di versi poetici di Pablo Neruda e delle filastrocche di Gianni Rodari. Il tentativo del Comune di Montoro, guidato dal sindaco Girolamo Giaquinto e appoggiato dal senatore gastronomo e De Simone è quello di creare un’economia intorno a questo prodotto e fare di Montoro la città del buon vivere, dei prodotti tipici tra cui la regina è la cipolla ramata. E così in occasione di Borgo Salus, Festival nazionale di educazione al benessere, a Montoro è giunto l’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita e il direttore del quotidiano “La Città” Antonio Manzo. Appuntamento gremitissimo presso il Complesso Monumentale del Corpo di Cristo in via Rutoli nella frazione Borgo di Montoro. Presenza di diversi amministratori della valle del Sarno e dell’Irno. Il sindaco di Nusco è accolto con tutti gli onori di casa e si muove con passo felpato accompagnato da Andrea De Simone. Tante foto con l’ex Presidente del Consiglio e ressa di giornalisti intorno all’inossidabile Ciriaco che alla veneranda età di 91 anni compiuta sfoggia un fair play invidiabile. “Ho pensato- esordisce con una battuta- che avete fatto le foto con il morto”. E giù applausi fragorosi e un boato come a dire lunga vita al Presidente. Fatto sta che De Mita recentemente ha chiamato a Nusco prelati, politici, personalità della società civile per il suo nuovo movimento “L’Italia e popolare”. “Non un partito – ci dice De Mita- ma un movimento per recuperare un patrimonio di una straordinaria cultura politica: quella popolare sturziana”. In tempi di autonomia differenziata De Mita ha impostato un discorso sulla valorizzazione delle aree interne dato lo spopolamento dei paesi e l’emigrazione dei giovani e vuole assolutamente essere della partita alle prossime elezioni regionali. E c’è chi è sicuro che sarà ancora una volta l’agoi della bilancia a determinare i nuovi equilibri. Ritornando alla serata a Borgo Salus Ciriaco De Mita è piacevolmente sorpreso dal calore con cui è stato accolto a Montoro. Al sindaco Giacquinto dice che ritornerà e rievoca fasti del passato in queste due Montoro ora unite dove si respira aria di amicizia, dello stare insieme e non solo sui social. C’è anche una giovane di Montoro seduta al tavolo di presidenza, Romilda Ricci, timida ed emozionata, che ha scritto un libro di ricette per donne in carriera “Perché le donne di successo contano le calorie”. L’attenzione comunque è tutta per De Mita. Ci si chiede cosa farà alle prossime regionali. Il suo movimento sta facendo proseliti e a Nusco, qualche settimana fa, si sono visti amministratori anche di altre regioni. Tra i fedelissimi di De Mita in provincia di Salerno la consigliera regionale Maria Ricchiuti e coordinatore del nuovo movimento Luigi Cobellis. Prima di Ferragosto il Movimento di De Mita sbarca anche a Napoli. Intanto continua il dialogo con De Luca, ancge se i rapporti tra i due sembrano essersi raffreddati. Ma è pur vero che le distanze tra il sindaco di Nusco e la Lega, perno del centrodestra per vincere alle regionali, sono pressochè siderali.

di Antonio Corbisiero