AVELLINO - Lo statuto della Fondazione Irpinia, approvato dal consiglio provinciale ieri a Palazzo Caracciolo, da il la al sistema turismo in Irpinia che ha come obiettivo di “far entrare la nostra Provincia nel mondo, rilanciare la nuova identità del capoluogo attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socioeconomico e la competitività ” ha spiegato il presidente Domenico Biancardi.

“Si parte dalla progettazione e dallo sviluppo di un’offerta unica del sistema irpinia e la sua promozione sul mercato locale, nazionale e internazionale”. Aggiunge: “Particolare attenzione viene rivolta proprio alla formazione, con la promozione di iniziative rivolte ai giovani provenienti prevalentemente dal territorio provinciale, allo scopo di fornire in ambito culturale, ambientale e di valorizzazione territoriale, sbocchi professionali adeguati al loro potenziale”. Si parte da “una politica di pianificazione territoriale che valorizzi in maniera adeguata il nostro patrimonio di risorse”, annuncia Biancardi: “A breve, il primo infopoint all’interno di Palazzo Caracciolo, che sarà anche la sede degli uffici della piattaforma tecnologica. Una decina di operatori si dedicheranno al suo funzionamento”.

“Un modello per la Campania, una operazione su scale regionale altro che concorsone”, ragiona il presidente della Provincia. “Lavoreranno i laureati in beni culturali o in marketing territoriali: 4000 posti di lavoro su base regionale”. “La politica indica la strada, dà una visione poi tocca a chi fa questo lavoro”. Ha le idee chiare: “Nel Cda rappresentanti di Camera di Commercio, Confcommercio, Confindustria e Unpli e ovviamente esponenti del settore del turismo: tutto quello che c’è di buono in Irpinia”. Nel patrimonio della Fondazione ci sarà “tutto quello che rappresenta la cultura”, è l'ambizione di Biancardi. Il pubblico oltre il privato, il messaggio è a Confindustria: “Abbiamo già parlato con loro, si tratta di privati, ma senza il pubblico dove vanno?”. Una stoccata alla Regione che non si muove: “Mi sarei aspettato un’identico percorso anche a livello regionale, purtroppo con l’assessore Matera non è avvenuto e noi ci prepariamo con la nostra autonomia”.