AVELLINO - Le famose "giostre" d'estate di Avellino traslocano dalla sede gli ultimi anni, nell'ex campetto Santa Rita, e saranno ubicate nel piazzale dello Stadio Partenio. Il mercato bisettimanale, tuttavia, non sarà delocalizzato come già accaduto qualche settimana fa in occasione delle Universiadi. I dettagli dell'operazione sono stati discussi nel corso di un confronto che si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo di città, alla presenza del sindaco Gianluca Festa, del suo vice e assessore all'annona Laura Nargi, e di una delegazione di ambulanti. Lo spazio chiesto dai giostrai per posizionare casa delle streghe, ruota panoramica, giochi e premi e tanto altro, dovrebbe occupare circa 4000 metri quadri di suolo, quindi questo renderebbe compatibile l’ubicazione delle giostre e l’allestimento delle bancarelle del mercato il martedì e il sabato. Resta comunque la necessità di aprire un discorso più approfondito su una nuova allocazione per il mercato bisettimanale che, nelle intenzioni, entro fine anno dovrà traslocare definitivamente.