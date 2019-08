Cucciniello: parte la riscossa di San Tommaso

Dare la giusta attenzione alle periferie a partire da San Tommaso per arrivare a Rione Mazzini, Bellizzi Picarelli, Contrada Bagnoli e tutte le aree comprese, è una delle priorità della neo consigliera comunale di maggioranza Teresa Cucciniello. Eletta nella lista Ora a sostegno del Sindaco Gianluca Festa, la consigliera sta dimostrando fattivamente il proprio impegno per Avellino e per i suoi elettori. “Cercherò di non far mai mancare il mio contributo – spiega la consigliera Teresa Cucciniello- Mi sento molto motivata e con senso di responsabilità intendo partecipare al governo della mia città. In questi giorni a San Tommaso , il mio quartiere, si festeggia Sant’Alfonso dei Liguori. Si tratta di una ricorrenza molto cara agli avellinesi. In poco più di due settimane si registra la riscoperta di quel senso di appartenenza che la popolazione sembrava non avvertire più, sopraffatta dalla rassegnazione. Paer le strade di San Tommaso ho rivisto tante persone amiche che con entusiasmo stanno partecipando ai diversi eventi che in parte rientrano nel cartellone estivo che l’Amministrazione comunale ha predisposto in tempo record. Una dimostrazione della fattiva collaborazione che c’è tra tutti noi della maggioranza con il Sindaco e la Giunta”. Intanto proprio l’altra sera il Sindaco di Avellino Gianluca Festa ha consegnato le linee programmatiche all’Aula consiliare. “Una seduta lunga che a tratti ha fatto registrare una polemica inutile scaduta nel personale- conclude la consigliera Teresa Cucciniello – Nel rispetto dei ruoli di ognuno credo che alla fine la gente abbia recepito la proposta del primo cittadino che condivido in pieno e alla cui realizzazione intendo concorrere. La maggioranza della quale faccio parte si è già rimboccata le maniche e lo stiamo dimostrando con i fatti. Tante questioni sul tavolo le stiamo affrontando e molte risposte le stiamo dando. Anche per il Ferragosto si è riusciti ad organizzare un programma ricco di proposte di qualità e capace di soddisfare tutte le esigenze. Basti pensare che ci siamo insediati da appena 15 giorni”.