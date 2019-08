Lioni-Grotta, cantiere pronto a ripartire 

La Regione continua ad impegnarsi per portare avanti una grande opera molto importante per l’Irpinia e della quale dopo 8 mesi di blocco si prende in mano il timone per fa ripartire i cantieri a settembre. Il completamento della Lioni-Grottaminarda può essere un volano per gli investimenti sul territorio irpino e un’ottima occasione per creare lavoro e dunque condizioni di vita migliori”. Queste le parole del Consigliere regionale Carlo Iannace al termine della riunione nella quale la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio e il presidente della IV Commissione regionale Luca Cascone, delegato ai Trasporti, hanno incontrato le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e Confindustria Avellino, per illustrare tutti i dettagli della ripartenza della SSV Lioni-Grottaminarda.

Dopo circa 8 mesi, l’intero progetto nei giorni scorsi è stato affidato alla nuova struttura responsabile, l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”.

“Un passaggio non semplice e molto delicato - ha proseguito Iannace - quello che ha portato nei giorni scorsi alla presa in carico dell’intero progetto da parte della Regione e che testimonia l’impegno e la volontà di completare l’opera, per la quale ci sono oltre 400 milioni di euro complessivi ancora da spendere

"Il cantiere della Lioni-Grottaminarda è bloccato perché il Governo ha cancellato il commissario senza prevedere una soluzione alternativa che consentisse di procedere con i lavor aggiunge il Presidente del consiglio regionale, RosettaD'Amellio. Da pochi giorni è subentrata la Regione Campania grazie all'impegno del presidente Vincenzo De Luca e del consigliere Luca Cascone. Oggi abbiamo incontrato nella Presidenza del Consiglio regionale il direttore dei lavori, i sindacati e Confindustria per un'informativa utile a definire come procedere per ridare ossigeno alle imprese e ai lavoratori e rimettere in piedi un cantiere per il quale abbiamo già disponibili 400 milioni di euro.