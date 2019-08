Le proposte di D'Agostino al sindaco Festa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’intervento del Capogruppo “Lega Salvini Premier” al Comune di Avellino, Biancamaria D’Agostino

Ill.mi Sig. Sindaco, Sigg.ri Consiglieri e cittadini presenti,

Le dichiarazioni programmatiche, così come trasmesse per iscritto ai capigruppo, non rispecchiano affatto le previsioni normative di cui all’art 46 del decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, che impone al Sindaco di presentare al Consiglio, entro il termine fissato dallo Statuto, le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, infatti è proprio sulle concrete azioni e progettualità programmate che si determina il bilancio di previsione.

Piuttosto che azioni e progetti da realizzare, abbiamo letto delle sintetiche, oserei dire laconiche dichiarazioni di intenti, mere asserzioni di principio generali ed astratte, valide in ogni tempo ed in ogni luogo, ma difficilmente comprensibili in termini di contestualizzazione, proprio perché carenti di dettaglio e contenuti, prive di specificità e concretezza.

Riporto testualmente alcuni passaggi delle predette dichiarazioni del Sindaco:

SICUREZZA: Implementazione servizio di video sorveglianza e maggiore sinergia e coordinamento con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio.

AMBIENTE: ... grande cura per i parchi e per il verde pubblico, decoro della città ed attenzione alla qualità dell’aria, saranno temi che caratterizzeranno la nostra azione amministrativa.

CULTURA: Avvieremo una serie di attività, di mostre e di iniziative attraverso cui svilupperemo le nostre politiche culturali. Punteremo sulla valorizzazione dell’arte, in tutte le sue forme, e sulla esortazione alla lettura, da troppo tempo trascurata...

URBANISTICA: Consumo di suolo zero, rigenerazione urbana e resilienza urbana, saranno i principi su cui fonderemo le nostre scelte ed azioni amministrative. Daremo alla città una visione ed una prospettiva, nuove, e cancelleremo i segni del terremoto che da troppi anni rappresentano, per la nostra città, una dolorosa ferita ancora aperta.

FONDI EUROPEI: Presenteremo progetti direttamente a Bruxelles, abbiamo l’obiettivo di diventare un modello per la qualità e per l’efficacia della spesa. Diventeremo una città proiettata verso l’Europa.

ISOCHIMICA: Completeremo la bonifica dell’area ex Isochimica e la faremo rivivere conferendole un ruolo centrale nella vita cittadina e non solo.

PALAZZO DI CITTA’: La parte istituzionale del Comune tornerà nel luogo di origine, come è giusto che sia, perché dobbiamo riappropriarci della nostra storia. Si tornerà a Palazzo De Peruta.” ... Non leggo nulla che riguardi una progettualità concreta e fattiva sugli importanti e strategici punti programmatici.

Quando si parla della riappropriazione da parte del Comune degli Uffici di Palazzo de Peruta, si omette e si dimentica che ivi è attualmente ubicato quel presidio di legalità rappresentato dagli Uffici del Giudice di Pace civile e penale (ove si celebrano ogni giorno numerosissime udienze) non si offre e non si paventa neppure la necessaria soluzione rispetto all’ubicazione alternativa di detto indispensabile presidio.

Mancano quindi del tutto le soluzioni alle numerosissime problematiche che attanagliano la nostra città capoluogo, mancano concrete iniziative e progetti in tema di sicurezza, ambiente, decoro urbano, riqualificazione zone periferiche, cultura, sport, attività economiche e commerciali. Manca la pur minima attenzione alle problematiche che riguardano il grave calo di natalità nel capoluogo e l’emigrazione costante e massiccia dei giovani costretti a lasciare Avellino prima per lo studio e poi per il lavoro, privando la propria terra di preziose risorse e di affetti. Manca quindi una politica di sostegno ed incentivi alle famiglie ed ai giovani affinché possano investire nella propria terra.

Per tutto quanto innanzi precisato, non posso che esprimere dissenso rispetto alle linee programmatiche del Sindaco Festa, alle quali non aderisco, ribadendo fermamente la mia naturale collocazione tra i banchi dell’opposizione, un’opposizione però che sarà responsabile e costruttiva, sempre propositiva e mai critica in maniera sterile né meramente provocatoria. Piuttosto che presentare emendamenti esprimerò precise e dettagliate mozioni che offriranno soluzioni concrete ai problemi, alle criticità ed ai bisogni della Città, il cui benessere resta un obiettivo comune di tutte le forze politiche chiamate in rappresentanza dei cittadini, senza distinzione alcuna tra maggioranza ed opposizione.

Saremo sempre attenti e vigili, nell’espletamento del nostro ruolo in opposizione, affinché l’azione amministrativa resti improntata ai principi fondanti della vera democrazia quali, in primo luogo: trasparenza, legalità, partecipazione e controllo. Saremo presenti in ogni caso da protagonisti ed il massimo impegno verrà profuso affinché:

1) venga garantita la massima tutela delle condizioni di benessere dei cittadini, quali sicurezza, decoro urbano, tutela ambientale, valorizzazione delle attività imprenditoriali e commerciali locali, riqualificazione dei quartieri periferici;

2) si presti attenzione prioritaria alla famiglia naturale, incoraggiandone lo sviluppo con incentivi alla natalità;

3) si investa sulla cultura, sullo sport, si recuperino le nostre sane radici attraverso le tradizioni religiose e popolari;

4) si lavori tutti alacremente per fornire ai nostri figli validi motivi per non continuare l’emigrazione dalla propria terra natìa.

Più nel dettaglio, le prime mozioni che presenteremo riguarderanno i seguenti temi:

I La Lega per Salvini Premier si impegnerà per mio tramite affinchè venga garantita alla città capoluogo dell’Irpinia la massima sicurezza per le abitazioni e le attività commerciali e prestando attenzione anche alla sicurezza dei nostri figli nelle scuole, spesso zone di spaccio di sostante stupefacenti e triste scenario di atti di bullismo. Una grande occasione è già andata perduta: il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, visto il decreto legge 4 ottobre 2018 n° 113, convertito con modificazioni della legge 1 dicembre 2018 n°132, ha istituito un apposito fondo (con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020) destinato a disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana ed esteso anche a 100 Comuni come iniziativa di prevenzione e contrasto di sostanze stupefacenti “Scuole Sicure” per istallare sistemi di videosorveglianza o per lanciare campagna informative. I comuni potranno usarli per piani di intensificazione dei servizi di controllo della Polizia Locale. Ai prefetti è stata destinata una circolare i quali hanno curato la raccolta dei progetti sul territorio.

Con il Decreto sicurezza il Ministro degli Interni ha dato più poteri e fondi ai sindaci e ha rafforzato tutte le questure d’Italia, ha dato risorse per la videosorveglianza dei comuni, province e per paesi sotto i 20.000 abitanti. La domanda doveva essere presentata entro il 31 maggio 2019, presso la prefettura di competenza che ne avrebbe verificato l’ammissibilità. In Campania solo 11 comuni hanno aderito al progetto: Salerno, Giugliano di Campania, Torre del Greco, Pozzuoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Afragola, Acerra, Marano di Napoli, Benevento. Avellino non ha presentato alcuna domanda di partecipazione. Sarebbe stato molto importante per la nostra città partecipare al progetto per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi soprattutto negli ambienti scolastici, luoghi dove trascorrono la maggior parte del loro tempo e che dovrebbero essere garanti di una sicura e corretta educazione.

Per garantire la sicurezza in città sono state finora installate solo 30 telecamere in luogo delle 60 previste, e queste infatti mancano del tutto in zone strategiche come ad es. via Due Principati, contrada Sant’Eustachio, Contrada Archi, Pennini, , così come è scarsa l’ illuminazione viaria nelle zone periferiche e nelle contrade, luoghi privilegiati di furti notturni anche seriali: ciò ha sempre creato enorme disagio agli abitanti del posto, dove - dato l’isolamento di molte abitazioni - i malviventi non hanno paura di essere sorpresi. Telecamere ed illuminazione vanno garantite in egual misura attraverso una attenta e precisa individuazione delle zone più a rischio, così come va prevista una precisa e programmata implementazione delle attività di controllo da parte della Polizia Municipale.

II La Lega, consapevole del funesto calo demografico che affligge, già da molti anni, il comune capoluogo e l’intera provincia irpina, e avendo piena contezza delle conseguenze che, nel medio-lungo termine, questa drammatica situazione avrà sullo sviluppo e sulla qualità della vita dei nostri territori, intende adoperarsi in Consiglio comunale per favorire la nascita di un "Sistema di Protezione dell’Ambiente Nativo", ossia di un insieme integrato di servizi per quelle famiglie che sceglieranno di dare alla luce dei figli e di non emigrare. Riteniamo, infatti, che solo attraverso una politica coraggiosa di aiuto alle famiglie avellinesi si potrà contribuire a contrastare il declino-demografico ed economico - verso il quale ci siamo fatalmente avviati.

III Riguardo all’inquinamento atmosferico in città, risulta evidente un’incapacità delle precedenti amministrazioni di individuare le migliori strategie di monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria e di elaborare misure preventive e mitigative del fenomeno a lungo termine. A nostro avviso, occorre monitorare i livelli di particolato atmosferico in un raggio più ampio rispetto alle collocazioni attuali delle centraline dell’ARPAC, agire localmente con misure mitigative, ma soprattutto preventive per la salute pubblica. Le due centraline, installate in Via Oscar D’Agostino e in Via Piave, forniscono risposte puntiformi sulla qualità e quantità degli inquinanti presenti nell’aria. Tuttavia i dati da esse registrati sono troppo variabili nello spazio e nel tempo: questo metodo analitico chimico-fisico, infatti, necessita di molti punti di misurazione, ma richiede costi elevati per gli strumenti e i dati forniti hanno scarsa qualità rappresentativa. Ciò che proporremo in dettaglio sarà di implementare il monitoraggio strumentale con quello biologico, con l’impiego di specie vegetali anti-smog, studiate appositamente per l’ambiente urbano di Avellino, collocate in zone strategiche e in quantità idonee, che fungano sia da bioaccumulatori sia da bioindicatori, quindi che abbiano la capacità di assorbire gli inquinanti atmosferici emessi dalle attività urbane, ma anche di fornire indicazioni per una valutazione della qualità dell’aria con un rispetto maggiore dell’ecosistema e del paesaggio urbano.

IV Chiederemo l’esposizione del crocifisso, simbolo della nostra identità e tradizione cristiana, così come nell’Aula Consiliare e in tutti i locali comunali ad uso pubblico e vigileremo affinché nelle scuole primarie dell’obbligo venga garantita ai nostri figli, salvo ipotesi di esonero volontario, le degna celebrazione delle festività natalizie anche con la rappresentazione di un presepe ed altre iniziative che valorizzino la nostra religione.