Governo: De Luca: "Salvini? Gli daremo secchiello come miglior bagnino"

"Ho stima e rispetto per il presidente del Consiglio e per alcuni amici del governo come Garavaglia e Giorgetti, ma sapevamo che sarebbe andata così". Lo ha detto stamattina Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania commentando la crisi del Governo gialloverde. "Salvini deve sapere che c'è anche il presidente della Repubblica - ha aggiunto De Luca - e deve aspettare anche lui. Adesso Salvini è impegnato in questo tour Gigione and friends sulle battigie d’Italia. Sembra che verrà anche a Castel Volturno e allora noi gli consegneremo il secchiello d’oro come primo bagnino d’Italia".