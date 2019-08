AVELLINO - “Quel sistema sanitario che doveva rappresentare un’eccellenza irpina è stato smantellato. Inoltre la nomina di Renato Pizzuti alla guida dell’ospedale Moscati è uno scherzo di cattivo gusto”. La Lega irpina lancia la sua crociata contro la Regione Campania e il Governatore, Vincenzo De Luca, annunciando una manifestazione che si terrà il prossimo 7 settembre davanti alla città ospedaliera di Avellino. Nel corso di una conferenza stampa convocata presso la sede provinciale della Lega, il coordinatore irpino, Sabino Morano, il sindaco di Cassano, Salvatore Vecchia, ed Ettore De Conciliis, affrontano quanto sta avvenendo in provincia, a cominciare dalla nomina di Pizzuti. “A Benevento hanno festeggiato, addirittura con dei manifesti, una volta appresa la notizia”. La decisione non piace ai vertici della Lega che puntano il dito contro il Governatore De Luca, definito “molto più divertente di Crozza quando lo imita”, ma al pari vengono sollevati seri dubbi sulla “gestione della cosa pubblica, la programmazione di risorse e il governo della sanità”, prosegue Morano. Il Governatore non è l’unico a finire al centro degli attacchi della Lega perché vengono chiamati in causa anche i consiglieri regionali irpini di fronte a quello che viene definito come “uno schiaffo a tutto il territorio. Chi lo rappresenta dovrebbe almeno dissociarsi, invece questi consiglieri sono incapaci di far valere le ragioni di un’intera provincia”. A sostenere le tesi di Sabino Morano, ci pensa anche Ettore De Conciliis: “La città ospedaliera doveva essere un vanto per Avellino, ma dopo l’accorpamento con Solofra non si è capito più nulla”. Per il sindaco di Cassano, Vecchia, “il modo in cui De Luca gestisce la sanità è funzionale solo agli equilibri della prossima campagna elettorale. Sta tentando di ricomporre il patto di Marano, ma giocando sulla pelle dei cittadini”.