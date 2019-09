Ambiente, il Forum dei Giovani dona kit "Puliamo il mondo" ai capoluoghi campani

NAPOLI- "Educare le giovani generazioni al rispetto dell'ambiente significa educarli alla legalità e alimentare il loro senso civico. Per questo motivo ho condiviso l'iniziativa del Forum regionale dei Giovani della Campania di acquistare kit di Legambiente e distribuirli in tutti i capoluoghi di provincia campani, aderendo così a "Puliamo il Mondo", l'appuntamento ambientalista internazionale con cui i volontari ripuliscono, valorizzano e curano i propri territori". Così dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio a margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Napoli per aderire alla campagna promossa e organizzata da Legambiente, che ogni anno coinvolge migliaia di volontari per ripulire dai rifiuti spazi urbani e aree verdi, spiagge, sentieri.

"Avevo chiesto al presidente del Forum regionale Giuseppe Caruso di riservare in questo anno un'attenzione particolare all'ambiente e questa iniziativa rientra appieno nelle azioni di promozione di una cultura ambientalista tra i giovani", conclude D'Amelio.

Alla conferenza stampa ha preso parte Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania.